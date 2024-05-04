5 мая — День водолаза в России: когда появился праздник и как его отмечают

День водолаза ежегодно отмечают в России 5 мая. В этот день чествуют представителей одной из самых трудных и опасных профессий, которые большую часть времени проводят под водой. В 2025 году знаменательная дата выпадает на понедельник. О том, как появился праздник и какие традиции с ним связаны, читайте в материале «Известий».

История праздника День водолаза 5 мая

История торжества связана с открытием первой водолазной школы в России. Учебное заведение было основано 5 мая 1882 года в Кронштадте. Оно было единственным не только в нашей стране, но и во всём мире. Обучаться подводному делу сюда приезжали со всех уголков Европы.

Изначально школа готовила квалифицированные кадры из числа офицеров и нижних чинов Российского императорского флота для подводных работ. Водолазы в России были и до этого, но в основном обучались друг у друга. Курсанты впервые могли приобрести практические навыки, работая на аварийных или затонувших кораблях, а также в специально построенном бассейне. Уже за первый год работы школа подготовила более 200 специалистов.

В 2002 году в честь даты открытия водолазной школы и был учрежден День водолаза. В 2025 году праздник будет отмечаться в 23-й раз.

День водолаза в 2025 году — о профессии

В системе МЧС России водолазная служба относится к подразделению по спасению и оказанию помощи на воде. В ее обязанности входят спасение утопающих, эвакуация людей при ЧС и поиск пострадавших. В ходе подводных работ водолазы также ремонтируют скважины, очищают опорные буи мостов, а весной обследуют дно водоемов перед открытием купального сезона.

Как говорят сами работники водолазной службы, случайные люди в их деле не задерживаются. Характер спасателя на воде должен быть сильным, а эмоции не выходить из-под контроля. Кроме того, нужно иметь крепкое здоровье и быть физически выносливым. Ведь часто работу приходится выполнять под водой не в самых легких условиях — в ледяной воде, при сильном течении и плохой видимости.

Аттестованные водолазы могут погружаться на глубину 60 м и свыше. Для повышения профессионального мастерства регулярно совершаются тренировочные спуски под воду. Подготовка и повышение квалификации водолазного состава МЧС осуществляется в ведомственных центрах подготовки спасателей.

Как отмечают День водолаза в 2025 году

Профессиональный праздник отмечают водолазы, инструкторы по дайвингу, производители подводного снаряжения, учащиеся и педагоги профильных учебных заведений.

Традиционно в День водолаза награждают лучших представителей профессии. Им вручают благодарственные грамоты и медали за особые заслуги. В эту дату также устраивают разные соревнования, например, на скорость погружения или облачения в подводное снаряжение.

В ряде городов есть свои традиции. Так, в Калининграде водолазы совершают погружение в историческом снаряжении, вес которого превосходит современное в несколько раз. Также устраиваются тематические выставки. СМИ по случаю торжества рассказывают об особенностях профессии и о работе российских водолазов.

Интересные факты о водолазах

Несмотря на то что профессия считается сугубо мужской, в историю водолазной службы вписаны и женские имена. В годы Великой Отечественной войны прославилась инженер Нина Соколова. Она участвовала в прокладывании бензопровода на дне Ладожского озера. Благодаря этому Ленинград в годы блокады получил необходимое количество горючего.

А наша современница Оксана Шевалье открыла в Москве школу спасателей на воде и водолазов, где соединила приемы российской и европейской водолазной школ. До этого она работала в Московской городской поисково-спасательной службе МЧС в качестве спасателя-водолаза, а затем водолазом в Италии.

Ранее «Известия» рассказали, как в России отмечают День спасателя, известный также как День МЧС.