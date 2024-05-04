Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Мир
Песков отметил невозможность РФ не отреагировать на возрождение нацизма на Украине
Общество
В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов
Мир
Захарова назвала бандитизмом угрозы ЕК в адрес Вучича из-за визита в Москву
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр
Общество
Около 30 студентов-медиков в Петербурге привлечены к допросу по делу о взятках
Армия
«Купол Донбасса» сорвал атаку ВСУ на жилые дома в Донецке
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково
Мир
В парламенте Эстонии заявили о недопустимости отправки военных на Украину
Мир
Трамп обвинил Байдена в проблемах в американской экономике
Политика
Матвиенко назвала запрет символов победы отказом ФРГ от признания итогов ВОВ
Мир
Мишустин назвал строительство моста между РФ и КНДР знаковым этапом для сотрудничества
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
Трамп заявил о намерении добиться свободного прохода через Суэцкий канал
Мир
Сыгравшая в «Кошмаре на улице Вязов» Пойнтер умерла на 101-м году жизни
Сюжет:

5 мая — День водолаза в России: когда появился праздник и как его отмечают

Российские водолазы отметят свой профессиональный праздник 5 мая
0
EN
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

День водолаза ежегодно отмечают в России 5 мая. В этот день чествуют представителей одной из самых трудных и опасных профессий, которые большую часть времени проводят под водой. В 2025 году знаменательная дата выпадает на понедельник. О том, как появился праздник и какие традиции с ним связаны, читайте в материале «Известий».

История праздника День водолаза 5 мая

История торжества связана с открытием первой водолазной школы в России. Учебное заведение было основано 5 мая 1882 года в Кронштадте. Оно было единственным не только в нашей стране, но и во всём мире. Обучаться подводному делу сюда приезжали со всех уголков Европы.

Изначально школа готовила квалифицированные кадры из числа офицеров и нижних чинов Российского императорского флота для подводных работ. Водолазы в России были и до этого, но в основном обучались друг у друга. Курсанты впервые могли приобрести практические навыки, работая на аварийных или затонувших кораблях, а также в специально построенном бассейне. Уже за первый год работы школа подготовила более 200 специалистов.

В 2002 году в честь даты открытия водолазной школы и был учрежден День водолаза. В 2025 году праздник будет отмечаться в 23-й раз.

Плыть первым: для спецназа ВМФ разработан подводный буксировщик
Такая техника серьезно расширяет возможности боевых пловцов

День водолаза в 2025 году — о профессии

В системе МЧС России водолазная служба относится к подразделению по спасению и оказанию помощи на воде. В ее обязанности входят спасение утопающих, эвакуация людей при ЧС и поиск пострадавших. В ходе подводных работ водолазы также ремонтируют скважины, очищают опорные буи мостов, а весной обследуют дно водоемов перед открытием купального сезона.

Как говорят сами работники водолазной службы, случайные люди в их деле не задерживаются. Характер спасателя на воде должен быть сильным, а эмоции не выходить из-под контроля. Кроме того, нужно иметь крепкое здоровье и быть физически выносливым. Ведь часто работу приходится выполнять под водой не в самых легких условиях — в ледяной воде, при сильном течении и плохой видимости.

Аттестованные водолазы могут погружаться на глубину 60 м и свыше. Для повышения профессионального мастерства регулярно совершаются тренировочные спуски под воду. Подготовка и повышение квалификации водолазного состава МЧС осуществляется в ведомственных центрах подготовки спасателей.

Погружение в материал: как курсантов ВДВ учат воевать под водой
Рязанское командное училище уже 10 лет готовит боевых водолазов для спецподразделений Минобороны

Как отмечают День водолаза в 2025 году

Профессиональный праздник отмечают водолазы, инструкторы по дайвингу, производители подводного снаряжения, учащиеся и педагоги профильных учебных заведений.

Традиционно в День водолаза награждают лучших представителей профессии. Им вручают благодарственные грамоты и медали за особые заслуги. В эту дату также устраивают разные соревнования, например, на скорость погружения или облачения в подводное снаряжение.

В ряде городов есть свои традиции. Так, в Калининграде водолазы совершают погружение в историческом снаряжении, вес которого превосходит современное в несколько раз. Также устраиваются тематические выставки. СМИ по случаю торжества рассказывают об особенностях профессии и о работе российских водолазов.

Интересные факты о водолазах

Несмотря на то что профессия считается сугубо мужской, в историю водолазной службы вписаны и женские имена. В годы Великой Отечественной войны прославилась инженер Нина Соколова. Она участвовала в прокладывании бензопровода на дне Ладожского озера. Благодаря этому Ленинград в годы блокады получил необходимое количество горючего.

А наша современница Оксана Шевалье открыла в Москве школу спасателей на воде и водолазов, где соединила приемы российской и европейской водолазной школ. До этого она работала в Московской городской поисково-спасательной службе МЧС в качестве спасателя-водолаза, а затем водолазом в Италии.

Ранее «Известия» рассказали, как в России отмечают День спасателя, известный также как День МЧС.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025