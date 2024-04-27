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28 апреля — День работника скорой медицинской помощи: история, поздравления

День работника скорой медицинской помощи отметят в России 28 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Ежегодно 28 апреля в России отмечают День работника скорой медицинской помощи — профессиональный праздник врачей, которые первыми приезжают к больным и пострадавшим в несчастных случаях. В 2024 году он выпадает на воскресенье. О том, как появились первые мобильные бригады медиков и как поздравить виновников торжества, читайте в материале «Известий».

День работника скорой помощи в 2025 году

День работника скорой помощи вошел в список государственных праздников совсем недавно — пять лет назад, в 2020 году. До этого его отмечали неофициально. С предложением о создании профессионального торжества выступил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по вопросам противодействия коронавирусу.

Дату для праздника выбрали не случайно — 28 апреля 1898 года в Москве появились первые станции скорой помощи. Их было всего две и работали они при полицейских участках. Каждая станция располагала каретой для выездов, переносным набором медикаментов и перевязочных материалов. Для врачей были выделены помещения, в которых круглосуточно дежурил один из медиков.

Изначально работники скорой сопровождали правоохранителей на вызовах и оказывали помощь пострадавшим в драках и при несчастных случаях. Медицинские мероприятия проводили на месте или в стационаре при полицейском участке.

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Вызвать врача на дом в то время было невозможно. Кроме того, из-за отсутствия телефонной связи и небольшого количества бригад скорая обслуживала только тех, кто пострадал в результате каких-либо происшествий. Если человек чувствовал себя плохо, он был вынужден обращаться за лечением в стационар независимо от тяжести состояния.

Первые пункты неотложной помощи для заболевших дома появились только в 1926 году. Врачи добирались до пациентов на мотоциклах с колясками, позднее для этого были выделены легковые автомобили. В начале XX века выросло и качество оказания выездных медицинских услуг, так как в бригадах скорой начали работать специалисты с высшим образованием. А в 1960-х годах появились специализированные бригады скорой помощи: неврологические, педиатрические, токсикологические и т.д.

На сегодняшний день вызов скорой помощи — одна из наиболее массовых медицинских услуг. Она является частью первичного звена здравоохранения и предоставляется бесплатно. Работники бригад не просто доставляют больного в медучреждение. Они проводят комплексную диагностику и при необходимости осуществляют необходимые мероприятия для сохранения жизни и здоровья пациента. Благодаря их усилиям ежедневно удается спасти тысячи человек.

Как празднуют День работника скорой

Свой праздник работники скорой помощи нередко встречают на службе — люди заболевают и травмируются каждый день независимо от даты в календаре. Специалистов поздравляют коллеги, представители руководства медучреждений, главы регионов и другие официальные лица.

Для студентов медицинских вузов и колледжей в этот день проходят мастер-классы, лекции и семинары по оказанию первой помощи. В социальных сетях публикуют интервью с врачами и фельдшерами, которые рассказывают об особенностях работы в «скорой». Сотрудников медицинских бригад приглашают на фотосессии, профессиональные встречи и образовательные мероприятия.

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Некоторые общественные организации запускают информационные кампании для населения, в ходе которых объясняют алгоритм действий в экстренных ситуациях. Иногда волонтеры готовят символические подарки и угощения для работников скорой помощи.

День работника скорой помощи: как поздравить

Работа в бригаде скорой помощи — это тяжелый труд, нередко сопряженный с опасностью. Врачи и фельдшеры в числе первых прибывают к местам несчастных случаев, аварий, пожаров, они находятся на передовой во время эпидемий и сезонных вспышек заболеваний. Поэтому в праздник важно выразить благодарность тем, кто стоит на страже здоровья всех жителей страны. Сделать это можно при личной встрече или в мессенджере. Вот несколько примеров поздравлений своими словами:

«С Днем работника скорой помощи тебя! Спасибо, что продолжаешь изо дня в день спасать жизни и не опускаешь руки, несмотря на трудности. Ты настоящий ангел-хранитель для своих пациентов. Желаю тебе здоровья, оптимизма, семейного счастья и радости!»

Откртка на День работника скорой помощи

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Getty Images
Откртка на День работника скорой помощи

«В этот весенний день хочу поздравить работников скорой помощи с профессиональным праздником. Вы наши герои, на собственном примере доказавшие, что для совершения подвигов не нужны плащ и суперкостюм. Спасибо за ваш нелегкий труд! Желаю вам мирного неба, здоровья и неиссякаемого запаса жизненных сил!»

Откртка на День работника скорой помощи

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Getty Images
Откртка на День работника скорой помощи

«Поздравляю с Днем работника скорой помощи! Пусть силы не покидают вас, а в жизни всегда находится место маленьким радостям и личному счастью. Желаю вам здоровья, стойкости духа, благодарных пациентов и свободных дорог!»

Откртка на День работника скорой помощи

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Getty Images
Откртка на День работника скорой помощи

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