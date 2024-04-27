28 апреля — значимый народный праздник Пудов день: начало весенних работ на пасеке

Церковь 28 апреля вспоминает апостола Пуда — одного из учеников и последователей святого Павла, который вместе с ним проповедовал христианство. В народе торжество называли «Пудов день». Он был особенно важным для пчеловодов. Какие традиции, запреты и народные приметы связаны с 28 апреля — читайте в материале «Известий».

Пудов день в 2025 году — история праздника

Святой апостол Пуд жил в I веке в Риме и был членом римского сената. Вместе с апостолами Аристархом и Трофимом, которых также почитают в этот день, Пуд входил в число 70 апостолов, избранных Иисусом Христом для проповедования Евангелие.

Свой дом Пуд обратил в церковь, получившую название «Пастырская». Там начали проводить церковные обряды и службы. Здесь же святой принимал первоверховных апостолов и верующих христиан. Согласно преданию, среди постоянных посетителей церкви был сам святой апостол Петр.

Во время гонений на христиан при императоре Нероне Пуд и его соратники подверглись преследованиям. За отказ отречься от веры всех христианских подвижников казнили.

Апостолов почитают как католическая, так и православная церкви. Католики отмечают день памяти святого Пуда (Пудента) в мае.

На Руси праздник был известен как Пудов день. В эту дату наши предки молились святому о помощи в делах, связанных с пасекой. Мед был одной из важных статей доходов и давал надежды на безбедную жизнь. Поэтому много традиций связанно именно с пчеловодством.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Пчелы на цветке подсолнечника

Пудов день в 2025 году — традиции и приметы

В Пудов день пчеловоды обходили пасеки, проверяя, как пчелы пережили зимовку, и если была теплая погода, выставляли ульи на воздух. По этому поводу до наших дней сохранилась поговорка: «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда».

В домах отмечали начало нового сезона. Хозяйки заваривали чай и ставили на стол оставшийся с зимы мед. Чтобы меда было много, славяне читали специальный заговор на успех в пчеловодстве. А по поведению пчел определяли, какой будет погода в ближайшие дни.

Так, если пчелы летают вблизи улья, погода вскоре испортится. Если насекомые громко жужжат и поднимаются высоко над пасекой — к дождю, а коли кружатся роем — к ветру.

Еще одним традиционным занятием было изготовление лечебных настоек. К Пудову дню обычно уже успевали распуститься почки березы, калины и рябины. Из них готовили различные отвары и мази от ревматизма, простуды, воспалительных и грибковых заболеваний. А почки рябины еще помогали при почечных и женских заболеваниях.

Пудов день в 2025 году — что можно и нельзя делать

В день почитания святого Пуда нельзя ругаться, ссориться и отказывать в помощи нуждающимся. В 2025 году праздник выпадает на Фомину неделю, когда у православных принято поминать почивших родственников. Строго поста на неделе нет.

Фото: Depositphotos Пчела собирает мед

Если следовать народным суевериям, то 28 апреля нельзя работать до заката солнца — можно привлечь в дом болезни и несчастья. Чтобы целый год жить в достатке, не следует давать деньги взаймы и делиться своими планами. Также в Пудов день полагается поменять постельное белье. Тогда все беды минуют дом, а семейные отношения станут крепче.