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25 апреля — День дочери: история и традиции праздника, как поздравить

В России 25 апреля отмечают День дочери
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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День дочери продолжает череду семейных праздников, посвященных близким родственникам: матерям, отцам, сыновьям, бабушкам и дедушкам. Подобный день существует в разных странах мира. В России его отмечают весной — 25 апреля. «Известия» рассказывают об истории и традициях, связанных с этой датой календаря.

День дочери в 2025 году в России

Торжество не имеет официального статуса, и точно сказать, когда в нашей стране начали отмечать День дочери, довольно сложно. Предположительно, массово праздновать этот день стали не ранее 2017 года вслед за другими странами.

Родоначальницей праздника считается Индия. Там День дочери отмечают в четвертое воскресенье сентября. Изначально праздник был призван обратить внимание на проблемы девочек в индийском обществе и необходимость предоставить им равные возможности наряду с мальчиками. С этой целью в стране были напечатаны первые тематические открытки для девочек с пожеланиями мечтать и добиваться своих целей.

Согласно другой версии, история праздника началась в США. В начале 1990-х годов здесь прошла акция «Возьмем своих дочерей на работу», во время которой в школах рассказывали о различных профессиях для женщин. В дальнейшем в Соединенных штатах стали отмечать Национальный день дочерей. Он служит поводом подчеркнуть значимость дочерей в жизни их родителей и общества.

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Кроме того, 11 октября в мире празднуют Международный день ​​девочек. Праздник в 2011 году провозгласила Организация Объединенных Наций (ООН) с целью отметить важность решения вопросов, связанных с гендерным неравенством.

Традиции празднования Дня дочери

День дочери еще нужен для того, чтобы напомнить о таких проблемах, как ранние браки и аборты, насилие в семье. Поэтому в ряде стран в день праздника проводятся флешмобы и просветительские акции, привлекающие внимание к этим проблемам.

В России событие чаще отмечают в семейном кругу. Это еще один повод весело и познавательно провести время со своим ребенком. Родители стараются порадовать своих дочерей подарками и вкусными угощениями.

Также папы и мамы делятся своим опытом взросления, показывают фотографии в том же возрасте, рассказывают о том, какими они были в детские и подростковые годы, о чем мечтали и как справлялись с разными трудностями. Всё это позволяет укрепить доверительные отношения между взрослыми и детьми.

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День дочери 25 апреля — как поздравить

В День дочери поздравляют как маленьких, так и уже взрослых дочерей. Главный посыл торжества заключается в преемственности поколений, любви и заботе о близких. Поэтому лучшим подарком в праздник станет внимание и время, проведенное вместе.

Девочкам младшего возраста наверняка понравятся поход в кино, парк развлечений, новая кукла или набор детской косметики. Дочерям постарше можно подарить фотографии в рамках с яркими воспоминаниями детства, например совместными путешествиями, празднованием Нового года или дня рождения. Такой подарок пробудит теплые чувства и напомнит о счастливых годах детства.

Для дочерей, которые проживают в другом городе, можно записать видеообращение или отправить поздравительную открытку в мессенджерах. Поделиться поздравлением можно и в социальных сетях.

Ранее «Известия» поделились поздравлениями и открытками с Днем братьев и сестер.

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