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23 апреля — особый праздник Терентий Маревный: народные приметы и обычаи

Народный праздник Терентий Маревный отмечают 23 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Праздник установлен в честь святого мученика Терентия, пострадавшего за веру в Христа. Церковь почитает святого 23 апреля. В народе торжество известно как Терентий Маревный, или Терентьев день. О том, как отмечали праздник в старину, какие традиции и приметы связаны с этой датой, рассказывают «Известия».

Какой праздник отмечается 23 апреля

Терентий жил в III столетии и был военачальником в Карфагене. Годы его жизни приходятся на правление римского императора Декия, который жестко карал всех, кто отказывался поклоняться идолам и совершать жертвоприношения языческим богам.

За нежелание исполнять указ правителя Терентия вместе с другими христианами заключили в темницу. Сначала узников морили голодом, но не добившись желаемого, бросили в камеру ядовитых змей. Однако рептилии не тронули заключенных, а набросились на тюремщиков. Тогда христиан казнили путем усекновения головы.

Церковь причислила мученика к лику святых. С принятием христианства Терентия стали почитать на Руси. В народе его прозвали Терентием Маревным — от слова «марево».

Так в старину называли туманную дымку, обволакивающую землю. Видимость на дорогах в это время была плохая, а тропы были размыты весенними ручьями. Крестьяне по этому поводу отмечали: «На Терентия дорога рушится», «грязи кругом — ни проехать, ни пройти, хоть на себе всё волоки».

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Приметы 23 апреля

С утра в праздник в деревнях ходили в церковь помолиться святому. Наши предки верили, что он может помочь в решении жизненных и семейных проблем, а также дарует здоровье больным. Неверным супругам в этот день полагалось признаться в своих грехах. Перед этим шагом нужно было строго поститься, а после утренней службы раздать милостыню беднякам. Считалось, что тогда разногласия в семье уладятся, а в дом вернутся мир и покой.

Тяжелый труд на Терентия возбранялся, как и рукоделие из-за риска порезаться или уколоться. Поэтому в основном занимались домашними делами. Хозяйки мыли полы, стирали белье, готовили еду. Еще одним традиционным занятием был сбор природного сырья для изготовления лечебных настоек.

Также в день Терентия Маревного существовал обычай загадывать желания у березы. Для этого нужно было найти молодое деревце, прошептать ему свое желание и завязать на ветке ленточку или лоскуток ткани. Возле березы обязательно оставляли подношение — кусочек хлеба или монету. Это гарантировало, что желание сбудется.

Большое внимание уделяли и погодным приметам, по которым судили о будущем урожае. Так, дымка на небе в солнечную погоду предвещала год добрый на урожай хлебов. Если же дует сильный ветер, то огорчались, что придется заново пахать и сеять.

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По церковным канонам в день почитания святого нельзя ссориться, сквернословить, отказывать в помощи нуждающимся.

Если придерживаться народных суеверий, то 23 апреля нельзя пользоваться острыми предметами, помня о мученической смерти Терентия. Не рекомендуется вступать в новые отношения, устраивать помолвки или свадьбы, так как союз не станет счастливым. Также запрещено охотиться на птиц и рубить деревья.

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