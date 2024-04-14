15 апреля — Международный день культуры: история и традиции

Каждый год в России и других странах отмечают Международный день культуры, посвященный сохранению и развитию науки, искусства и национальных традиций. В 2025 году он выпадает на вторник. О том, как появился этот праздник и какую роль в этом сыграл художник Николай Рерих, читайте в материале «Известий».

Международный день культуры в 2025 году — история

В начале XX века художник и философ Николай Рерих задумался о создании международного документа, который обеспечивал бы охрану памятников науки и культуры во время вооруженных конфликтов. Причин для подобных рассуждений было достаточно — в феврале 1904 года разразилась Русско-японская война, а в июле 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. Тогда же Рерих впервые обратился к правительствам конфликтующих стран с предложением заключить соглашение о сохранении культурных ценностей, однако оно осталось без внимания.

Несмотря на отказ, Рерих продолжил работу над проектом международного договора. Художник был глубоко убежден, что культура — одна из движущих сил человеческого прогресса, основанная на знании и красоте, источник творческой силы и бесконечный подвиг жизни. Поэтому он хотел, чтобы с ней обращались как можно более бережно и уважительно.

В 1929 году Рерих представил широкой общественности доработанный вариант договора о сохранении культурных ценностей. Документ получил поддержку многих известных деятелей того времени: Альберта Эйнштейна, Томаса Манна, Бернарда Шоу, Герберта Уэллса, Мориса Метерлинка, Рабиндраната Тагора и других. Проект также одобрил Комитет по делам музеев при Лиге наций.

В 1931 году на международной конференции в бельгийском городе Брюгге Рерих предложил учредить Всемирный день культуры, который будет способствовать расширению культурного обмена, сохранению красоты и созиданию. Эта инициатива не была реализована, но труды художника не пропали бесследно — 15 апреля 1935 год в Вашингтоне был подписан договор, известный как «Пакт Рериха». Он стал первым международным правовым актом об охране исторических памятников и научных учреждений.

Дискуссия о создании предложенного Рерихом праздника возобновилась в 1998 году. Тогда члены Международной лиги защиты культуры предложили отмечать его в день подписания пакта — 15 апреля. Инициативу подхватили общественные организации по всему миру, и с тех пор во многих странах этот день отмечают красочными мероприятиями и культурными фестивалями.

Международный день культуры в 2025 году — мероприятия

В этот день в России и других государствах проходят различные культурные мероприятия: концерты, выставки, фестивали народного творчества, ярмарки, флешмобы, викторины. Для студентов и специалистов из сферы культуры организуют семинары, лекции и форумы, во время которых обсуждаются насущные вопросы сохранения и приумножения нематериального наследия в разных странах. К празднику общественные организации проводят благотворительные акции, собирая средства на восстановление памятников, храмов и исторических зданий.

Некоторые культурные учреждения 15 апреля поднимают Знамя Мира. Оно представляет собой белый флаг с тремя красными кругами, заключенными в такого же цвета окружность. Его дизайн Рерих разработал в то же время, что и свой знаменитый пакт. Фигуры олицетворяют единство прошлого, настоящего и будущего в окружении вечности. Предполагалось, что Знамя Мира будет использоваться для обозначения особо охраняемых объектов культуры, чтобы их не уничтожали во время военных действий. Но со временем оно трансформировалось в международный символ мира и сохранения нематериальных сокровищ человечества.

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