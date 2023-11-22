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23 ноября — Международный день акварели: история и традиции праздника

Россияне отметят Международный день акварели 23 ноября
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Каждый год 23 ноября художники в России и других странах мира отмечают Международный день акварели. В 2023 году он выпадает на четверг. О том, кто придумал этот праздник и как его провести, читайте в материале «Известий».

Международный день акварели в 2023 году — история

Акварельная живопись появилась в Китае во II веке нашей эры и была тесно связана с изобретением бумаги. Новый материал быстро стали использовать как основу для картин, что позволило использовать более легкие, полупрозрачные оттенки в рисовании.

В Европу акварель пришла в XII–XIII веках, но особой любви художников не снискала. В основном такой вид красок использовался для миниатюр, и применялся он вместе с белилами. Несмотря на то что в последующие столетия многие видные деятели искусства, такие как Дюррер и Клод Лоррен, создавали акварельные картины, эта техника долго проигрывала по популярности маслу и темпере.

В XVIII веке акварелью заинтересовались исследователи и военные, которые делали зарисовки из своих экспедиций в специальных блокнотах, а также художники-любители. Подогрел интерес к нежной полупрозрачной краске и расцвет жанра портретной миниатюры.

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Наконец, в XIX веке акварель получила всеобщее признание, во многом за счет того, что ее начали использовать для создания больших полотен. С этого момента она остается одной из главных живописных техник в мире.

Отмечать Международный день акварели предложил мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо, который внес серьезный вклад в поддержание интереса к этому виду изобразительного искусства в XX веке, открыв первый в мире Музей акварели. Свою инициативу он представил в 1991 году, и со временем ее подхватили художники из других стран.

Международный день акварели в 2023 году — традиции

В честь Международного дня акварели по всему миру проходят различные мероприятия. В музеях и галереях устраивают тематические выставки, нередко для всех желающих проводят мастер-классы по этой живописной техники. В школах и детских садах проводят познавательные уроки, на которых дети знакомятся с краской и ее особенностями.

Международный день акварели в 2023 году — как отметить

Международный день акварели — хорошая возможность посетить выставку или узнать что-то интересное о великих живописцах прошлого. Кроме того, в этот праздник можно стоит попробовать себя в роли творца, посетив пробное занятие в художественной школе или устроив вечер рисования с детьми. Для тех, кто занимается творчеством профессионально, этот день может стать еще одним поводом, чтобы поделиться своими работами в Сети.

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