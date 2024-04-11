В Великобритании предупредили о распространении в стране «зомби-наркотика»

В Великобритании предупредили о распространении в стране наркотика, который, как утверждается, «разъедает» плоть и «превращает людей в зомби». Об этом сообщает 10 апреля телеканал Sky News со ссылкой на исследование Королевского колледжа Лондона.

Мощный транквилизатор ксилазин для животных, часто называемый «трэнк» или «зомби-наркотик», от которого страдает население некоторых городов в США, теперь проник на нелегальный рынок наркотиков в Великобритании. В Белом доме его уже назвали «новой угрозой для нации», передают журналисты.

Первой жертвой данного наркотика в Великобритании, согласно результатам вскрытия, стал Карл Уорбертон, который был найден мертвым в своем доме в Солихалле в мае 2022 года. В его организме были обнаружены героин, фентанил, кокаин, а также ксилазин.

У людей, которые употребляют данный наркотик, часто появляются язвы и инфекции на коже в местах инъекций, которые могут начать гнить, из-за чего препарат прозвали «пожирающим плоть».

Исследователь из Королевского колледжа Лондона Кэролайн Коупленд утверждает, что распространение наркотика «вызывает беспокойство», поскольку пагубные последствия данного транквилизатора могут затронуть не только потребителей героина, но и гораздо более широкий круг зависимых.

Она сказала также о том, что большинство людей, покупающих героин, не намеревались покупать вместе с ним ксилазин, а такое сочетание повышает риск передозировки.

Доктор Коупленд призвала правительство принять простые меры для предотвращения эпидемии ксилазина, включая тест-полоски и информирование медицинских работников о признаках употребления ксилазина. При этом патологоанатомы должны проводить исследование на ксилазин в соответствующих случаях, чтобы понять истинную распространенность этого вещества.

В большинстве случаев транквилизатор подмешивают к сильным опиоидам, таким как героин или фентанил. Дилеры пытаются таким образом снизить стоимость оригинального наркотика и повысить спрос, отметили в издании. Кроме того, в Великобритании его находят в рецептурных лекарствах, вейпах с тетрагидроканнабинолом и кокаине.

С мая 2022 по август 2023 года исследователи зафиксировали 35 случаев употребления ксилазина в Англии, Шотландии и Уэльсе. В Северной Ирландии не было обнаружено ни одного случая.

«Нам известно об угрозе, исходящей от ксилазина, и мы намерены защитить людей от угрозы, исходящей от этого препарата и других запрещенных синтетических наркотиков», — сообщил представитель правительства журналистам.

Ранее в этот день адвокат Александр Зорин заявил, что в США началась наркотическая эпидемия. Он отметил, что наркозависимые ходят по улицам как зомби, пугая обычных людей.

Кроме того, на ситуацию с наркоманами в Сан-Франциско обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск. Он назвал наркозависимость ментальным вирусом и концом цивилизации.