Эксперты заявили о наркотической эпидемии в США

США охватила эпидемия наркотической зависимости. С какими еще бедствиями сталкиваются американские города и из-за чего они буквально вымирают, разбирались «Самые шокирующие гипотезы».

Сан-Франциско является крупным технологическим центром, именно здесь находятся штаб-квартиры всемирно известных корпораций. Однако всего в нескольких кварталах от самых престижных офисов и местной консерватории находится район Тендерлойн, прозванный героиновым гетто. Его состояние ужаснуло даже предпринимателя Илона Маска.

«Если вы гуляли по центру Сан-Франциско, прямо возле нашей штаб-квартиры просто зомби-апокалипсис. Я думаю, что это кошмар! По сути, мы наблюдаем, как распространяется ментальный вирус. На улицах Сан-Франциско это понять проще всего. Это конец цивилизации», — описал ситуацию в городе миллиардер.

В других спальных районах не работают магазины и рестораны, закрыты пекарни и мастерские. Такая ситуация характерна и для других штатов. Американские блогеры говорят о погружении городов в упадок и депрессию, из-за которых расцветает наркомания.

«На самом деле это была самая трудная прогулка, которую я когда-либо совершал в своей жизни, не потому что мне было страшно, а потому что это эмоциональные «американские горки». Когда ты видишь так много людей, находящихся на грани смерти, лежащих на земле и не двигающихся, зависимых от наркотиков, быть свидетелем этого совсем непросто», — рассказал блогер Chris Must List.

Предприимчивые местные жители нашли способ заработать на плохой славе некоторых районов. Они привлекают внимание к своему городу через прямые эфиры с улиц, заполненных бездомными, душевнобольными и наркозависимыми.

«В США сейчас действительно идет огромная эпидемия, связанная с употреблением запрещенных веществ. Эти люди, которые ходят по улицам, как зомби, они пугают простое население. Мы видели шокирующие кадры из Детройта, мы видели такие же кадры в Нью-Йорке. Очень много на улицах США бомжей», — рассказал адвокат Александр Зорин.

В упадке оказался «город моторов» Детройт. Политолог Александр Акимов отметил, что раньше он был столицей автомобильной промышленности США, но из-за переноса производств за границу Детройт стал заброшенным городом. Если в 1950-е годы в нем проживали 1,8 млн человек, то теперь около 600 тыс.

«Многие американцы стали испытывать дефицит финансов и не смогли получать определенные экономические блага даже потребительского характера, обеспечить себе моющие средства, продукты питания, полный бак машины заправить», — указал Зорин.

Ситуацию усугубляет свободное ношение оружия в США. Республиканцы уверены, что пистолеты являются конституционным правом и дополнительным аргументом в политической борьбе с оппонентами. Демократы настаивают, что время свободного доступа к огнестрельному оружию давно прошло.

«В прежние годы до 40 тыс. только детей погибало ежегодно в Соединенных Штатах от применения огнестрельного оружия. То есть стреляли там как попало, куда попало. И это не говоря уже о взрослых гражданах и негражданах», — отметил экономист Василий Колташов.

Активисты в США в последние годы фиксируют в среднем по 12 случаев массовых расстрелов за неделю, то есть почти по два в день. В статистику входят только те инциденты, при которых не менее четырех человек получили ранения или погибли.

«Свободное хождение оружия в США, постоянные расстрелы школьниками в школах, неуравновешенными людьми в ночных клубах, говорят о том, что тебя могут просто застрелить на улице. Самая главная проблема, которая существует в настоящее время в США, — это безопасность», — предупредил Зорин.