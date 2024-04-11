«Известия» показали кадры задержания жены главреда «Новая газета Европа»

Правоохранители задержали супругу главного редактора издания «Новая газета Европа» (включена в список нежелательных в России организаций) Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом) Антонину. «Известия» публикуют кадры задержания 11 апреля.

Собеседник издания уточнил, что в настоящее время женщина находится в СИЗО в Великом Новгороде, суд назначен на 16 апреля.

Женщина находилась в федеральном розыске с 2008 года. Тогда коллегия присяжных признала ее виновной в покушении на убийство собственной дочери. По версии следствия, 26 февраля 2007 года Мартынова столкнула свою дочь Алису с пролета третьего этажа. В итоге девочка получила травмы. Свидетелем произошедшего стал 11-летний мальчик, который стоял на лестничной клетке этажом выше.

Мартынова заявила, что произошедшее — случайность, дочь упала сама. Однако мальчик рассказал, что женщина сама протолкнула ребенка между прутьями перил.

Так, в 2008 году она получила подписку о невыезде, Мартынова была обязана приходить на все судебные заседания до оглашения приговора, однако сбежала.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что в Санкт-Петербурге проходят слушания по уголовному делу гражданина Таджикистана, который скрывался от полиции более 20 лет. Он совершил преступление в 2000 году, до смерти избив своего знакомого. После этого мужчина уехал в Таджикистан, где сменил имя.