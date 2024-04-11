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Француженка побила мировой рекорд по подъему на Эйфелеву башню по канату

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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Во Франции 34-летняя спортсменка Анук Гарнье побила мировой рекорд по лазанию по канату, поднявшись за 18 минут на второй этаж Эйфелевой башни, находящийся на высоте 110 м. Об этом сообщила британская газета The Guardian 10 апреля.

«Моя мечта сбылась. Это волшебно», — поделилась Гарнье впечатлениями от установления рекорда.

Девушка начала заниматься лазанием по канату в 2022 году после победы на чемпионате мира по гонкам с препятствиями в своей возрастной категории. Тогда она захотела найти для себя новый вызов.

«Я сказала себе: 26 метров — это не так уж и много, на какой памятник я смогу забраться?» — рассказала она.

Одной из целей установления мирового рекорда стало также желание помочь больным раком, собрав деньги для поддерживающей онкобольных людей организации. Это заболевание было диагностировано у матери Гарнье, и девушка захотела внести свой вклад в борьбу с ним.

По словам француженки, она готовилась к испытанию целый год. Теперь Гарнье планирует вернуться к бегу с препятствиями. Кроме того, спортсменка будет нести олимпийский факел в Марселе в мае.

«Я нахожусь в прекрасной форме и намерена поддерживать ее в течение следующих 10 лет», — поделилась она.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал южноафриканскому спортсмену Томасу Ван Тондеру, который в 2020 году поднялся на 90 м по канату между башнями Соуэто в Йоханнесбурге. Рекорд по лазанию по канату среди женщин принадлежал датской спортсменке Иде Матильде Стинсгаард, которая в 2022 году поднялась на 26 метров по канату на Оперном театре Копенгагена.

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В конце марта сообщалось, что американец Дэвид Раш из штата Айдахо установил мировой рекорд, выпив литр лимонного сока через соломинку за 13,64 секунды. Однако вскоре после этого у мужчины заболел желудок. Отмечалось, что он уже установил 250 рекордов в различных мировых дисциплинах и планирует продолжать вписывать свое имя в историю.

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