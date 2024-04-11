В Казахстане начнут выпуск названной в честь Жака-Ива Кусто Hyundai

В Алматы начнется производство минивэнов Hyundai Custo, модель создавалась специально для китайского рынка и названа в честь французского исследователя Жака-Ива Кусто. Об этом 11 апреля сообщает портал Quto.

По его данным, казахстанский офис Hyundai сертифицировал модель Custo для местного рынка под именами Custin и Custo. Модель уже получила Одобрение типа транспортного средства. Поставкой машинокомплектов займется совместное предприятие Beijing Hyundai.

Минивэн будет оснащаться турбомотором 1,5 мощностю 170 л.с., с которым агрегатирован классический 8-ступенчатый автомат. Привод только передний. При этом на рынке КНР также доступен вариант с 236-сильной двухлитровой «турбочетверкой».

Hyundai Custo получил два раздельных кресла на втором ряду и трехместный диваном на третьем, к пассажирским местам ведут сдвижные двери. Длина автомобиля составляет 4950 мм. В Китае автомобиль стоит от 170 тыс. юаней (около 2,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее, 11 апреля, стало известно, что столичный автозавод «Москвич» опубликовал цены на лифтбэк «Москвич 6» 2024 модельного года. В начальной комплектации он стоит от 2,2 млн рублей.

Также в этот день сообщалось, что продажи кроссоверов китайского бренда VGV в России начнутся с июня 2024 года. На рынок выйдут кроссоверы U70 Pro и U75 Plus, габариты новинок идентичны. В салоне обеих моделей может быть пять или семь мест.