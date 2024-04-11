Куда пойти на День космонавтики - 2024 в Москве — афиша мероприятий

Ежегодно 12 апреля в России отмечают День космонавтики — торжество, установленное в честь первого полета человека, советского космонавта Юрия Гагарина, в космос. К этой знаменательной дате культурные площадки столицы подготовили различные тематические мероприятия — концерты, экскурсии, представления и лекции. О том, куда сходить на праздник в Москве, читайте в материале «Известий».

День космонавтики – 2024 на ВДНХ

Особая праздничная программа ждет посетителей ВДНХ. 12 апреля от инфоцентра в арке главного входа стартует «Космическая прогулка», посвященная истории освоения космического пространства в России. Участникам экскурсии расскажут о становлении советской космонавтики, известных ученых, значимых открытиях и достижениях в этой области. Мероприятие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Также 12 апреля в павильоне «АТОМ» состоится тематическая экскурсия «Через атом к звездам». Гости узнают о возможностях применения атомных технологий в освоении дальнего космоса, в частности о перспективах создания автономных источников энергии, которые смогут работать несколько десятков лет, не требуя обслуживания. Для участия требуется предварительная регистрация.

На выставке-форуме «Россия» 12 апреля пройдет образовательный день «Захват Будущего: Фантастика. Прогностика. Космос». Организаторами мероприятия выступают Мастерская новых медиа и российское общество «Знание». В течение дня посетители смогут прослушать три лекции, посвященные образу будущего, современным технологиям и перспективам их применения, а также состоянию жанра фантастики в России. В качестве спикеров выступят историки, футурологи, руководители крупных технологических компаний, писатели и другие эксперты. Вход по предварительной регистрации.

Для детей в павильоне «Театр сказок» состоится интерактивное представление «Драконыч и сказки о космосе». Спектакль состоит из нескольких эпизодов, связанных забавными интермедиями. Вместе с главным героем юные зрители отправятся в космическое путешествие и в игровой форме познакомятся с реальными астрономическими явлениями.

«Лига универов» в День космонавтики – 2024

В День космонавтики, 12 апреля, столичные студенческие команды примут участие во втором этапе соревнования «Лига универов». Мероприятие пройдет на территории легкоатлетического манежа Московского государственного строительного университета (МГСУ). Участникам предстоит ответить на вопросы викторины, собрать ракету и совершить на ней заезд, а также пройти полосу препятствий. Помимо этого студентов и болельщиков ждут шоу-программа, мастер-классы и тематические занятия.

По результатам второго этапа 10 наиболее сильных команд пройдут в финал «Лиги универов», чтобы побороться за кубок чемпионата.

День космонавтики – 2024 в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино»

С 1 по 30 апреля гости музея-заповедника «Кузьминки — Люблино» смогут посетить уличные фотовыставки. На экспозиции «Космос как вызов» представлены уникальные фотографии, снятые российскими космонавтами с борта Международной космической станции (МКС). Через специальные QR-коды посетители получат доступ к видеозаписям с космодрома Байконур, кадрам внутреннего устройства МКС, спутниковым фотографиям музея-заповедника и многому другому.

В центральной части парка на экспозиции «Космос начинается на Земле» посетителям представят документы из Российского государственного архива научно-технической документации. Некоторые из них долгое время хранились под грифом «секретно». Отдельный блок фотографий будет посвящен зарубежным поездкам Юрия Гагарина после его исторического полета.

День космонавтики – 2024 в парке «Зарядье»

В субботу, 13 апреля, в парке «Зарядье» пройдет акция «Космически», приуроченная к Дню космонавтики. В научно-познавательном центре «Заповедное посольство» состоится несколько бесплатных лекций, посвященных развитию космической отрасли в России. Слушатели узнают о создании электроники для малых космических аппаратов, об устройстве скафандров, исследовании астероидов и других достижениях отечественной науки.

Помимо этого посетители центра смогут принять участие в мастер-классах, понаблюдать за гонкой роботов и насладиться научным шоу «Управление движением жидкости, газа и плазмы» от кандидата физико-математических наук Ивана Амелюшкина.

Вход на все мероприятия свободный, требуется предварительная регистрация.

День космонавтики – 2024 в «Москонцерте»

В воскресенье, 14 апреля, творческое объединение «Комикс» представит познавательный интерактивный спектакль «Путешествие в космос» для детей. Вместе с любознательным мальчиком Вовкой и его инопланетными друзьями зрители сразятся с черной дырой и спасут Солнечную систему. Перед началом выступления детям предложат поучаствовать в образовательной программе, которая поможет им сформировать представление об астрономических явлениях, представленных в спектакле.

День космонавтики – 2024 в библиотеках

Тематические программы к празднику подготовили и московские библиотеки. 12 апреля в библиотеке № 245 пройдет познавательное мероприятие «Прикосновение космоса». Посетители узнают об истории первого полета человека в космос и проверят свои знания в квизе. Участники события также смогут послушать звуки Солнца, Земли и других объектов Солнечной системы.

В детской библиотеке № 238 состоится занятие «Гражданин вселенной». 12 апреля юным слушателям расскажут об освоении космоса, начиная с полета Гагарина. Для гостей проведут викторину и мастер-класс по созданию тематических открыток.

13 апреля библиотека № 170 имени К.Г. Паустовского проведет интерактивную программу для детей «14 минут перед стартом». Посетителям расскажут об основных этапах развития российской космонавтики, а также о героях-первопроходцах, которые проложили путь за пределы Земли. Гости смогут проявить смекалку, разгадывая ребусы и загадки, а также примут участие в мастер-классе.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Дня космонавтики в России.