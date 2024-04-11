Врач рассказал о необходимом наборе предметов в автомобильной аптечке
Врач-терапевт клиники «Чудо Доктор» Виктор Лишин 11 апреля рассказал «Известиям», какие предметы для оказания первой помощи должны находиться в автомобильной аптечке.
«Утвержденный состав автомобильной аптечки — трехслойные маски из нетканого материала, резиновые, латексные, нитриловые или виниловые перчатки, жгут, марлевые бинты, стерильные салфетки, устройство для проведения искусственного дыхания, лейкопластырь и ножницы», — напомнил Лишин.
Препараты, по его словам, каждый водитель подбирает для себя самостоятельно в зависимости от потребности.
Ранее в этот день сообщалось, что Минздрав России подготовил проект приказа, который регламентирует комплектацию автомобильной аптечки для оказания первой помощи в ДТП. Аптечку предлагается дополнить спасательным изотермическим одеялом, хирургическими ножницами, загубником/покрытием для сердечно-легочной реанимации, а также эластичными бинтами.
В ведомстве считают, что такой состав аптечки позволит «наиболее адекватно отвечать задаче оказания первой помощи» и повысит ее эффективность. В министерстве отметили, что раннее оказание первой помощи до прибытия скорой помощи часто позволяет сохранить жизнь пострадавшему и уменьшить сроки лечения.