ФАС вынесла штрафы Альфа-банку за нарушение закона о рекламе

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России рассмотрело два административных дела в отношении АО «Альфа-банк» и вынесло постановление о назначении штрафа по 500 тыс. рублей по каждому из них. Об этом сообщили в пресс-службе управления 11 апреля.

Отмечается, что поступили обращения россиян, которые сообщили о рекламе кредитной организации на динамическом баннере на сайте и в видеоролике на YouTube-канале.

«На сайте РБК размещался динамический баннер с рекламой Альфа-банка с утверждениями «самая высокая ставка в России» и «Альфа-банк Лучший мобильный банк». В рекламе отсутствовали поясняющие сноски с обоснованием о самой высокой ставке в России, а также о том, почему мобильный банк «Альфа-банка» является лучшим», — пояснили в пресс-службе управления.

В видеоролике на YouTube также использовалось такое утверждения и при этом отсутствовали поясняющие сноски.

Потребители не могли проверить, по каким критериям и на каких основаниях кредитная организация заявляет о превосходстве перед иными банками, пояснили в антимонопольном органе.

Ранее, 5 марта, сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России и ее территориальные органы выявили 4353 нарушения закона о рекламе в 2023 году. При этом 31% составили нарушения в рекламе, распространяемой по сетям электросвязи без согласия абонента, более 16% нарушений было выявлено в объявлениях о финансовых услугах. Всего служба возбудила 3383 дела по признакам нарушения рекламного законодательства, вынесла 2597 постановлений о наложении штрафа.