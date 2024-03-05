ФАС выявила более 4 тыс. нарушений закона о рекламе в 2023 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и ее территориальные органы выявили 4353 нарушения закона о рекламе в 2023 году. Об этом сообщили в службе 5 марта.

«31% составили нарушения в рекламе, распространяемой по сетям электросвязи без согласия абонента. Более 16% нарушений было выявлено в рекламе финансовых услуг. По 9% всех нарушений составляют недостоверная реклама и реклама, вводящая в заблуждение. Наиболее редкими стали нарушения этики в рекламе — менее 2%», — отметили в ФАС.

Уточняется, что в прошлом году служба возбудила 3383 дела по признакам нарушения рекламного законодательства. По результатам рассмотрения дел ведомство вынесло 2597 постановлений о наложении штрафа. Кроме того, за год вынесено 1553 предписания о прекращении нарушения закона о рекламе.

Ранее, 4 февраля, сообщалось, что ФАС возбудила дело против Почта Банка из-за того, что тот не указал полную стоимость кредита в рекламе займа. Это первый случай, когда финансовую организацию планируют привлечь к ответственности за нарушение новых требований. Штраф по этой статье доходит до 800 тыс. рублей.