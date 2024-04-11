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Источник сообщил об обысках в принадлежащих Портнягину Club 500 и Siberia
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Суд рассмотрит 6 мая дело об оспаривании долга бизнес-коучем Портнягиным

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Фото: t.me/TransformatorTV
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В Арбитражном суде Московской области рассматривается дело блогера Дмитрия Портнягина об уклонении от уплаты налогов. Это следует 11 апреля из картотеки арбитражных дел.

Истцами указан Портнягин и Анастасия Михайлюк. Иным лицом указана ИФНС по Наро-Фоминску.

Следующее судебное заседание состоится 6 мая.

По словам блогера, всю запрашиваемую налоговиками сумму он уже оплатил, поэтому вину не признает.

На первом судебном заседании представительница бизнес-коуча рассказала «Известиям», что Портнягин — порядочный налогоплательщик, и если Дмитрия признают виновным в уклонении от уплаты налогов, они будут обжаловать решение до последнего.

11 апреля бизнес-коуч в Telegram-канале подтвердил, что его дом, офис и дачу обыскали, а жена Екатерина задержана. Он пообещал выплатить всю требуемую от него сумму.

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Ранее в этот день источник рассказал «Известиям», что в принадлежащих Портнягину помещениях бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia идут обыски и следственные мероприятия. По его данным, долг Портнягина перед налоговиками составляет около 108,7 млн рублей.

Также блогер сообщил, что возбуждено уголовное дело по ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов»). При этом он утверждает, что основная сумма долга перед ФНС было погашена им в августе 2022 года в полном объеме, оставшаяся часть задолженности в размере 64 млн рублей состоит из штрафов и пеней. По словам блогера, ранее он обратился в суд, чтобы оспорить эту сумму.

В октябре прошлого года источник «Известий» сообщил, что в бизнес-клуб Club 500 на улице Рочдельской в центре Москвы после жалобы одного из посетителей нанесли визит сотрудники правоохранительных органов. Полицейские производили опрос сотрудников Club 500, после чего те по одному покидали здание. Одного из сотрудников всë же увезли в участок на патрульной машине.

Ситуацию журналистам разъяснил сооснователь Club 500 Андрей Веселов. Он рассказал, что «некий гражданин Валерий Немировских» захотел стать резидентом бизнес-клуба, однако после проверки службой безопасности в членстве ему было отказано.

Club 500 — закрытый бизнес-клуб премиального уровня. Его участниками являются лидеры рынка со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год.

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