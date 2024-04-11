Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину

Задержанный в Тверской области по подозрению в убийстве полицейского в Московской области Василий Буряков признал свою вину, следует из кадров, опубликованных 11 апреля в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

На видео мужчина говорит, что является жителем Москвы Василием Буряковым и задержан по подозрению в убийстве. Он добавил, что все эти дни скрывался в лесу, и признал свою вину.

«Признаю, наверное», — сказал мужчина.

По словам подозреваемого, в лесу находится мотоцикл, на котором он скрылся от полиции.

Оперативники задержали Бурякова в городе Белый Тверской области.

О нападении на полицейских вечером 7 апреля в подмосковном Щелково сообщил источник «Известий». На помощника участкового и оперуполномоченного напали во время засады на наркодилеров. Нападавших было двое, они скрылись на черном мотоцикле.

Один сотрудник полиции был убит на месте, второй тяжело ранен, он находится в критическом состоянии в больнице. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь полицейских.

Корреспондент «Известий» также побывал на месте преступления. Инцидент произошел недалеко от СНТ «Озон», рядом с дорогой Черноголовка – Ботово в городском округе Щелково Московской области.