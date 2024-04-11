На счет три: российская ракета «Ангара» впервые стартовала с Восточного

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» вывела на низкую опорную орбиту разгонный блок «Орион» с массогабаритным имитатором полезной нагрузки, а также малый спутник «Гагаринец» . Она впервые полетела с космодрома Восточный: пуск был произведен с третьей попытки . Вместе с «Ангарой» был также протестирован и новый стартовый комплекс «Амур». Какие грузы российская ракета будет выводить на орбиту и сможет ли она отправлять новые аппараты для изучения дальнего космоса — в материале «Известий» .

Какие задачи будет решать «Ангара-А5»

11 апреля в 12:00 мск с космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» . Двигатели отработали штатно и все ступени отделились согласно циклограмме. Примерно через 13 минут на высоте около 200 км над Землей произошло отделение разгонного блока «Орион» с полезной нагрузкой .

— Тяжелая «Ангара» важна, потому что она сможет выводить порядка 25 т нагрузки на низкую околоземную орбиту. Это, к примеру, ориентировочная масса одного модуля будущей Российской орбитальной станции . Также ракета даст возможность запускать новые аппараты для изучения дальнего космоса . Так, с ее помощью будут выводить обсерваторию «Спектр-УФ» . Также, если мы хотим отправить миссию на Венеру или вернуть грунт с Луны, нам нужен тяжелый носитель. Кроме того, она использует экологически чистые и безопасные для человека компоненты топлива , — сказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. Встреча с ним прошла 10 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия».

Полет состоялся лишь с третьей попытки. Первая была предпринята 9 апреля . По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, тогда запуск был отменен автоматикой из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты носителя . Вторую попытку провели на следующий день, но ее также пришлось отменить из-за программной ошибки при контроле запуска двигателя .

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Успешный старт 11 апреля подтвердил компетенции российских специалистов по разработке и выводу в космос полезной нагрузки с помощью ракет тяжелого класса. Такими возможностями, помимо России, сегодня обладают только США и Китай , сказал гендиректор аэрокосмической корпорации «Новый космос», эксперт рынка НТИ Аэронет Антон Алексеев.

— Для мировой отрасли еще один доступный носитель — это всегда хорошо. Но для отечественной космонавтики сегодняшний полет — однозначно, важный и долгожданный запуск. Как тяжелая «Ангара», так и Восточный крайне необходимы для реализации наших задач . В частности, тяжелая ракета-носитель может доставлять многоцелевые спутники связи, орбитальные телескопы, а это актуальные для нас вопросы, — пояснил заместитель декана факультета СМ МГТУ имени Н.Э. Баумана Андрей Новиков.

Кроме того, подчеркнул эксперт, тяжелые ракеты необходимы для запусков пилотируемых кораблей «Орел».

Какие системы испытали при старте

Специалисты отметили, что в ходе запуска был испытан целый ряд новых российских разработок. В частности, сама «Ангара-А5» — это первая ракета тяжелого класса, созданная в нашей стране после кризиса 1990-х годов . Она представляет собой трехступенчатую модульную конструкцию из универсальных модулей. Высота носителя — 53 м, а стартовый вес — 761 т. На первой ступени его выводят в космос четыре РД-191. Еще одна аналогичная установка расположена на второй ступени. А на третьей в дело вступает РД-0124А. Все двигатели работают на смеси кислорода и керосина.

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Наталья Бережная

Это первый старт «Ангары-А5» с Восточного, три предыдущих раза ее запускали с космодрома Плесецк. Также важно, что на данном этапе была проверена первая такая ракета, изготовленная в Омске . Производство в этот город перенесли из Москвы.

Кроме того, боевое крещение прошел новый стартовый комплекс «Амур» . Это многофункциональный объект, предназначенный для запуска всей линейки ракет-носителей «Ангара» — от сверхлегкой до сверхтяжелой. Он представляет собой копию аналогичного объекта в Плесецке, но оптимизирован в том числе и для пилотируемых полетов. Всего с «Амура» рассчитывают выполнять до 10 пусков в год .

— Новый стартовый комплекс на Восточном важен, потому что он обеспечит России гарантированный доступ в космос. С него с помощью ракет-носителей семейства «Ангара» можно запускать любые полезные нагрузки, необходимые для реализации отечественной программы , — пояснил «Известиям» доцент кафедры «Космические системы и ракетостроение» Московского авиационного института, старший менеджер отдела коммерческих программ ГКНПЦ имени М.В. Хруничева Владимир Бронфман.

Вариативность комплекса, по мнению эксперта, даст возможность тонко реагировать на насущные потребности и находить варианты для удешевления вывода полезной нагрузки в космос . В дальнейшем по мере разработки многоразовых ступеней стоимость запусков может еще снизиться.

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Наталья Бережная

В настоящее время в успешной эксплуатации тяжелой «Ангары» заинтересованы многие как государственные, так и частные структуры , говорит Владимир Бронфман. Например, такие ракеты необходимы для реализации программы по созданию системы спутниковой связи «Сфера» и развитию телекоммуникационных услуг . Кроме того, запуск тяжелых спутников требуется и для выполнения военных задач .

— Комплекс «Амур» на Восточном получился очень технологичным. Он позволяет обслуживать носители, не оглядываясь на экстремально низкие или высокие температуры, свойственные климату в южных областях Дальнего Востока . Плюс сложная инфраструктура дает возможность быстро устранить возникающие неисправности. Как, например, случилось после отмененных запусков 9 и 10 апреля. При этом важно, что снимать ракету со стартового стола не требуется, — поделился своим мнением эксперт, ведущий Telegram-канала «Космодайвер» Николас Оксман.

Восточный изначально планировали для «Ангары», но потом из-за различных нестыковок и задержек было принято промежуточное решение о создании на космодроме комплекса для запусков ракет-носителей семейства «Союз», напомнил руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Поэтому сегодняшний старт знаменует возвращение к первоначальному сценарию.

— Россия располагает обширным парком средних и легких носителей. Они решают большинство задач ракетно-космической отрасли. При этом для многих действительно грандиозных проектов, таких, как создание орбитальных станций, вывод межпланетных аппаратов и тяжелых геостационарных спутников, требуются более серьезные ракеты . Для этих целей в нашей стране применяют «Протоны», но они используют высокотоксичные компоненты топлива и проигрывают в надежности, — прокомментировал генеральный директор ООО «Определяющие двигатели» Руслан Габзетдинов.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Поэтому важно, что приходит новое поколение отечественных ракет. Они позволят решить нынешние задачи, но при нужно смотреть вперед и уже сейчас есть аппараты, которые смогут выводить в космос кратно большие полезные нагрузки, объяснил эксперт.

Какую полезную нагрузку «Ангара-А5» доставила в космос

Еще одним важным событием состоявшегося запуска стало также испытание нового разгонного блока «Орион» , отметили специалисты. Он представляет собой развитие хорошо известного и зарекомендовавшего себя аппарата ДМ-03. В отличие от предшественника он отличается увеличенными размерами и тем, что в его конструкции больше композитных деталей .

При максимальной заправке «Орион» весит 22,1 т. Его планируют применять для доставки грузов на геостационарную орбиту на высоту порядка 36 тыс. км. В этой версии ракеты-носителя разгонный блок сможет вывести на эти высоты груз весом до 2,4 т. При этом аппарат может пять раз включать свои двигатели, чтобы, маневрируя, привезти груз в нужную точку космического пространства .

В составе полезной нагрузки в дополнение к испытательному массогабаритному макету на «Ангаре-А5» отправился микроспутник «Гагаринец». Это служебная платформа без полезного наполнения. Ее вес — всего 3,8 кг .

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Устройство необходимо для отработки технологий запуска подобных аппаратов с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5», уточнил один из создателей микроспутника, руководитель космического стартапа Avant Space Антон Оссовский.