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Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве

Синоптик Цыганков: в ближайшие дни в Москве похолодает
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал похолодание в Москве в ближайшие дни.

В беседе с RT в четверг, 11 апреля, специалист отметил, что до конца дня в столице ожидается до +20 градусов, а затем на погоду влиять будет «более холодная воздушная масса».

Синоптик рассказал, что ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ночные температуры, по словам Цыганкова, составят от +5 до +7 градусов, дневные — от +14 до +16 градусов. В понедельник, 15 апреля, столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов, к среде, 17 апреля, потеплеет, термометры покажут от +12 до +17 градусов. Вторник, 16 апреля, пройдет без осадков, в остальные дни будет пасмурно.

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10 апреля в Московской области был установлен суточный рекорд тепла. В Можайске максимум температуры воздуха достиг +24,6 градуса, что на 2,9 градуса выше прежнего достижения, в 2018 году. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, суточный рекорд максимальной температуры воздуха в Москве, который для 10 апреля составляет +21,1 градуса, устоял, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В тот же день Михаил Леус заявил, что теплое начало апреля не обещает раннего лета в Москве. По его словам, в нынешних условиях дата начала лета действительно может сдвинуться на ранний срок, но незначительно, сообщает телеканал «360».

Также 10 апреля стало известно, что за сутки в Москве выпало 11% месячной нормы осадков. Леус отметил, что на юге Московской области дождя практически не было, а на севере прошли летние ливни.

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