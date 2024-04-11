Врач рассказала, на какие растения чаще всего развивается аллергия

Поллиноз, или аллергия на пыльцу, может проявляться весной, когда растения и деревья начинают активно цвести. О том, на какие растения и деревья чаще всего возникает аллергия, и как аллергикам легче пережить сезон поллиноза, «Известиям» 11 апреля рассказала аллерголог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Гульнара Меметова.

«По статистике, аллергическая реакция чаще всего развивается в ответ на пыльцу березы, лещины, ольхи, мятлика, тимофеевки, дуба. Так, по данным нашей лаборатории, у 65% людей, сдавших анализ на поллиноз, подтверждается реакция на тимофеевку, у 50% — на березу, лещину или ольху, почти у 40% — на мятлик или дуб. Реже виновницей аллергии становится сирень», — рассказала врач.

По ее словам, периоды цветения растений зависят от климата в регионе, но в среднем в марте – апреле начинают пылить деревья, в апреле – мае расцветают луговые травы, в конце мая — одуванчик. Летом открывается сезон цветения злаковых, таких как рожь.

Врач отметила, что полностью справиться с поллинозом бывает непросто, так как пыльца очень легкая, свободно распространяется по воздуху и оседает на слизистых оболочках у человека.

«Иногда единственным решением проблемы становится поездка в другой регион, где не растут растения, провоцирующие аллергию. Если такой возможности нет, то следует придерживаться правил, которые помогут облегчить самочувствие: в периоды активного пыления: реже выходить на улицу, закрывать окна, включать воздухоочистители, регулярно проводить влажную уборку. После возвращения с прогулки — обязательно принимать душ и закапывать в нос солевой раствор, который поможет смыть пыльцу. Также следует принимать антигистаминные препараты, которые назначит врач», — рассказала Меметова.

Хороший эффект от лечения, по ее словам, можно получить методом СЛИТ-терапии (сублингвальная иммунотерапия аллергенами, проводится под наблюдением врача) с применением подъязычных таблеток аллергена по специальной схеме, чтобы вызвать толерантность к аллергену и добиться уменьшения симптомов или длительной ремиссии заболевания.

8 апреля ведущий пульмонолог клиники «Ниармедик» Ольга Гладченко рассказала, что основные симптомы аллергии на пыльцу — насморк, зуд носа, покраснение, отек век, слезотечение, симптомы конъюнктивита, чихание и затруднение дыхания. Тем, кто регулярно от них страдает, важно использовать средства защиты в виде респиратора, назальных фильтров и очков.