Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пять мирных жителей пострадали в ДНР из-за удара беспилотника по маршрутке
Общество
Подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье задержали под Тверью
Туризм
Туристы из РФ летом смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи
Экономика
Банки Оренбуржья дадут бизнесу кредитные каникулы в связи с паводками
Общество
Федеральную трассу Тюмень – Омск на время паводка укрепят водоналивными дамбами
Общество
В Курганской области затопленными остаются 178 жилых домов
Наука и техника
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Общество
Глава МЧС Куренков прилетел в Оренбург на фоне ситуации с паводками
Армия
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины
Общество
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Общество
В Орске начали работу комиссии по оценке ущерба от паводка
Туризм
Москва в 2024 году будет развивать деловой туризм с Китаем и Индией
Общество
Подозреваемому в нападении на полицейских заочно предъявлено обвинение
Общество
В Кабардино-Балкарии уничтожили двух планировавших теракты боевиков
Общество
Источник сообщил об обысках в принадлежащих Портнягину Club 500 и Siberia
Мир
На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации

Врач рассказала, на какие растения чаще всего развивается аллергия

Врач Меметова: чаще всего аллергия развивается на пыльцу тимофеевки и березы
0
Фото: ТАСС/SVEN SIMON/FrankHoermann
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поллиноз, или аллергия на пыльцу, может проявляться весной, когда растения и деревья начинают активно цвести. О том, на какие растения и деревья чаще всего возникает аллергия, и как аллергикам легче пережить сезон поллиноза, «Известиям» 11 апреля рассказала аллерголог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Гульнара Меметова.

«По статистике, аллергическая реакция чаще всего развивается в ответ на пыльцу березы, лещины, ольхи, мятлика, тимофеевки, дуба. Так, по данным нашей лаборатории, у 65% людей, сдавших анализ на поллиноз, подтверждается реакция на тимофеевку, у 50% — на березу, лещину или ольху, почти у 40% — на мятлик или дуб. Реже виновницей аллергии становится сирень», — рассказала врач.

По ее словам, периоды цветения растений зависят от климата в регионе, но в среднем в марте – апреле начинают пылить деревья, в апреле – мае расцветают луговые травы, в конце мая — одуванчик. Летом открывается сезон цветения злаковых, таких как рожь.

Врач отметила, что полностью справиться с поллинозом бывает непросто, так как пыльца очень легкая, свободно распространяется по воздуху и оседает на слизистых оболочках у человека.

«Иногда единственным решением проблемы становится поездка в другой регион, где не растут растения, провоцирующие аллергию. Если такой возможности нет, то следует придерживаться правил, которые помогут облегчить самочувствие: в периоды активного пыления: реже выходить на улицу, закрывать окна, включать воздухоочистители, регулярно проводить влажную уборку. После возвращения с прогулки — обязательно принимать душ и закапывать в нос солевой раствор, который поможет смыть пыльцу. Также следует принимать антигистаминные препараты, которые назначит врач», — рассказала Меметова.

Хороший эффект от лечения, по ее словам, можно получить методом СЛИТ-терапии (сублингвальная иммунотерапия аллергенами, проводится под наблюдением врача) с применением подъязычных таблеток аллергена по специальной схеме, чтобы вызвать толерантность к аллергену и добиться уменьшения симптомов или длительной ремиссии заболевания.

Не выходи из комнаты: в России начался сезон аллергий
​​​​​​​Врачи рассказали, когда ждать пика цветения и как аллергикам защитить себя

8 апреля ведущий пульмонолог клиники «Ниармедик» Ольга Гладченко рассказала, что основные симптомы аллергии на пыльцу — насморк, зуд носа, покраснение, отек век, слезотечение, симптомы конъюнктивита, чихание и затруднение дыхания. Тем, кто регулярно от них страдает, важно использовать средства защиты в виде респиратора, назальных фильтров и очков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024