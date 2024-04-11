Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен при попытке высадки на Тендровскую косу. Об этом 11 апреля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством обороны Российской Федерации пресечена спланированная спецслужбами Великобритании высадка на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ», — говорится в сообщении.

ФСБ провела операцию на основе оперативной информации. В ходе боя десант ВСУ ликвидировали, в плен был взят старший солдат 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

Пленный Евгений Горин рассказал, что работа ССО ВСУ курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service), что говорит о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт, указали в спецслужбе.

Он также подробно рассказал о ходе диверсионной подготовки на базе 5 RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й «железной» дивизии — единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир).

ФСБ отмечает, что украинские военные дали показания о разработке британскими инструкторами и проведении ССО ВСУ диверсии на буровой вышке МСП-17 (месторождение «Штормовое» Черного моря) с целью захвата технических средств сопровождения полетов беспилотных летательных аппаратов армии России.

Он пояснил, что при штурме МСП-17 интересующего британцев оборудования украинскими диверсантами не было обнаружено. Расположенную на платформе станцию связи подорвали.

Таким образом, ФСБ получила свидетельства военнослужащего украинского спецподразделения, непосредственного участника событий о прямой вовлеченности британских спецподразделений (SBS) в разработку акций, направленных против безопасности России, а также на подготовку на территории Великобритании исполнителей диверсий.

Ранее, 9 апреля, Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о причастности чиновников стран НАТО и США к финансированию терроризма.

Российские следователи установили, что поступавшие через коммерческие организации деньги, в частности через действующую на Украине нефтегазовую компанию Burisma Holdings, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами, чтобы устранить видных политических и общественных деятелей и нанести экономический ущерб.

Проверка по обращению депутатов Госдумы была организована 1 апреля. Оно касалось необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других стран Запада.