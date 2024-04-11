ФСБ заявила о пресечении подготовленной Британией высадки десанта ВСУ под Херсоном
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- ФСБ заявила о пресечении подготовленной Британией высадки десанта ВСУ под Херсоном
Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен при попытке высадки на Тендровскую косу. Об этом 11 апреля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством обороны Российской Федерации пресечена спланированная спецслужбами Великобритании высадка на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ», — говорится в сообщении.
ФСБ провела операцию на основе оперативной информации. В ходе боя десант ВСУ ликвидировали, в плен был взят старший солдат 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ.
Пленный Евгений Горин рассказал, что работа ССО ВСУ курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service), что говорит о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт, указали в спецслужбе.
Он также подробно рассказал о ходе диверсионной подготовки на базе 5 RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й «железной» дивизии — единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир).
ФСБ отмечает, что украинские военные дали показания о разработке британскими инструкторами и проведении ССО ВСУ диверсии на буровой вышке МСП-17 (месторождение «Штормовое» Черного моря) с целью захвата технических средств сопровождения полетов беспилотных летательных аппаратов армии России.
Он пояснил, что при штурме МСП-17 интересующего британцев оборудования украинскими диверсантами не было обнаружено. Расположенную на платформе станцию связи подорвали.
Таким образом, ФСБ получила свидетельства военнослужащего украинского спецподразделения, непосредственного участника событий о прямой вовлеченности британских спецподразделений (SBS) в разработку акций, направленных против безопасности России, а также на подготовку на территории Великобритании исполнителей диверсий.
Ранее, 9 апреля, Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о причастности чиновников стран НАТО и США к финансированию терроризма.
Российские следователи установили, что поступавшие через коммерческие организации деньги, в частности через действующую на Украине нефтегазовую компанию Burisma Holdings, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами, чтобы устранить видных политических и общественных деятелей и нанести экономический ущерб.
Проверка по обращению депутатов Госдумы была организована 1 апреля. Оно касалось необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других стран Запада.