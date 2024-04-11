Оставленный матерью в доме младенец замерз насмерть под Астраханью

В Астраханской области пятимесячный ребенок замерз насмерть в холодном доме, где его оставила мать, возбуждено уголовное дело. Об этом 11 апреля говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры.

«Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление ребенка в опасности»)», — уточнили в ведомстве.

Преступление произошло в марте в Икрянинском районе. Прокуратура оценит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об исполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.

В декабре 2023 года в Санкт-Петербурге после падения с дивана умер годовалый мальчик. Медицинским работникам не удалось спасти ребенка.