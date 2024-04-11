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В России произошло 267 ДТП за прошедшие сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 267 ДТП, в которых 25 человек погибли и 303 получили ранения. Об этом в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям» 11 апреля.

В результате 73 ДТП, 36 из которых произошли на пешеходных переходах и 37 вне их зоны, погибли пять человек, еще 70 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших было 24 несовершеннолетних. В Госавтоинспекции призвали пешеходов переходить проезжую часть только в разрешенных местах, предварительно убедившись в безопасности своих действий. Пример родителей влияет на поведение детей на дороге, отметили в ведомстве. При движении пешком в темное время суток и в условиях недостаточной видимости следует использовать на своей одежде и одежде детей световозвращающие элементы.

Также за прошедшие сутки произошло 17 ДТП с участием автобусов. В пяти случаях водители автобусов сами нарушили ПДД. В таких авариях ранены были 22 человека, среди которых было пять несовершеннолетних. Кроме того, с участием несовершеннолетних зарегистрировано 51 ДТП, 55 детей были травмированы.

В связи с паводковой ситуацией и неблагоприятными погодными условиями в регионах страны сохраняются временные перекрытия дорожного движения. Так, на территориях Алтайского и Красноярского края, Курганской, Липецкой, Московской и Оренбургской областей временно прекращено движение на участках более чем 140 автомобильных дорог регионального значения.

Госавтоинспекция отметила, что в период смены сезонов водителям нужно корректировать модель поведения на дороге с учетом погодных и дорожных условий, быть осторожными и внимательными при управлении транспортным средством. Причины незначительных автоаварий в начале весеннего сезона — невнимательность водителей, пренебрежение правилами безопасности на дороге.

В ведомстве призвали автомобилистов во избежание ДТП избегать резких необдуманных маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. В любое время суток нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

«Всегда учитывайте требования разметки, дорожных знаков и сигналов светофора. Особенно осторожными следует быть при проезде перекрестков. Никогда не торопитесь начинать или продолжать движение при смене сигналов светофора, будьте предельно внимательны и контролируйте дорожную ситуацию. Всегда сбрасывайте скорость вплоть до полной остановки транспортного средства при приближении к переходам, чтобы успеть пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть. Будьте ответственными участниками дорожного движения и помните, что от вашего поведения зависят не только ваши жизнь и здоровье, но и безопасность других участников дорожного движения, особенно детей», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

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Ранее, 8 апреля, Мосгордума призвала федеральные власти ускорить работу по ужесточению контроля за средствами индивидуальной мобильности. На заседании рабочей группы при комитете Госдумы по транспорту спикер столичного парламента Алексей Шапошников указал, что необходимо ускорить работу в рамках дорожной карты и усилить регулирование СИМ.

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