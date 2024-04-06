База слушает: в РФ появилась единая информационная система страхования

В России появилась новая единая информационная система АИС «Страхование», которая объединила данные по разным видам страховок. Представители оператора системы рассказали о первых итогах ее работы и дальнейших перспективах. Что она даст автомобилистам и как будет развиваться в дальнейшем, выясняли «Известия».

Четыре в одном

С 1 апреля в России заработала новая единая информационная система АИС «Страхование» . Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор ее оператора (является дочерней организацией Банка России), АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС) Николай Галушин . Он отметил, что АИС «Страхование» была создана на основе информационной системы АИС ОСАГО, которая контролируется Российским союзом автостраховщиков. До 1 октября 2024 года обе эти системы будут функционировать параллельно, затем система РСА будет полностью интегрирована в новую структуру.

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На данный момент НСИС объединяет четыре вида страхования: ОСАГО, каско, добровольную дополнительную автогражданку, а также страхование жилья. В дальнейшем в систему планируется включить и другие виды полисов, например страхование жизни, ДМС, страховки от несчастных случаев, а также для выезжающих за границу.

«Уже сейчас автомобилист, имеющий личный кабинет на портале «Госуслуги», может проверить там свой полис ОСАГО», — отметил Николай Галушин.

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При этом он не исключил, что первое время те или иные договоры автогражданки могут не отображаться вообще или отображаться некорректно. Именно поэтому до октября старая и новая системы будут действовать параллельно. За это время все возможные проблемы в работе АИС смогут устранить, пообещал он.

Что дает АИС?

Несмотря на то что новая система функционирует всего несколько дней, уже есть первые результаты ее работы. Как сообщила заместитель генерального директора НСИС Ольга Мордюкович, один из автовладельцев заметил, что в данных его полиса ОСАГО, отображаемых на портале «Госуслуги», неверно отображен VIN-номер автомобиля. Как выяснилось, на самом деле в самой АИС он был указан правильно, ошибка была допущена в бумажном полисе автогражданки.

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«Судя по всему, при оформлении договора страховщик допустил опечатку, указав в номере цифру «1», хотя на самом деле это была буква L. Это совершенно некритичная ошибка, но если бы подобная опечатка была допущена, например, в мощности двигателя автомобиля, то могло повлечь за собой некорректный расчет стоимости полиса», — отметила Ольга Мордюкович.

Теперь при оформлении страховки такая ситуация будет полностью исключена, уверен Николай Галушин. По его словам, в момент, когда страховая компания загружает в базу данных только проект полиса с данными по машине и автовладельцам, АИС «Страхование» проверяет их в режиме реального времени.

«Если будет допущена какая-то ошибка или опечатка, система распознает ее за несколько секунд и известит страховщика, что данные такого транспортного средства или водительского удостоверения не обнаружены. Полис просто не получится оформить, пока не будут внесены корректные данные», — заявил генеральный директор НСИС.

Он также отметил, что с октября, когда АИС «Страхование» заработает в полном объеме, сотрудники Госавтоинспекции оперативнее смогут проверять актуальность полиса ОСАГО, предоставленного водителем.

«Допустим, человек купил страховку, а через пару дней расторгнул договор. Сам полис остается у него, и он может его показывать инспекторам ДПС. Сейчас, чтобы проверить страховку, полицейским необходимо определенное время, чтобы сделать запрос и получить ответ. АИС «Страхование» позволит верифицировать договор ОСАГО за несколько секунд», — подчеркнул Николай Галушин. Он также добавил, что по аналогичной схеме будет вестись проверка полисов ОСАГО после запуска системы контроля за автогражданкой при помощи комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Генеральный директор НСИС отметил, что компания, как оператор новой системы, помимо РСА и страховых компаний взаимодействует также с МВД, Минцифры, Минфином, Федеральной таможенной и налоговой службами и другими министерствами и ведомствами.

Появление единой информационной системы даст страховщикам возможность оперативнее реагировать на потенциальные случаи страхового мошенничества, использовать больший объем данных для оценок возможных страховых рисков того или иного клиента и с учетом этого проводить более гибкую тарифную политику, считают в НСИС.

Мнения разделились

Опрошенные «Известиями» эксперты по-разному оценили появление единой информационной системы страхования. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, ее создание прежде всего связано с нежеланием самих страховщиков тратить деньги на разработку и функционирование АИС.

— Для ее работы необходимы значительные финансовые ресурсы, которые страховые компании не хотят отдавать на эту систему. Им проще переложить их на новую структуру, подконтрольную государству, в лице Центробанка, — заявил он «Известиям». По его мнению, для обычных автомобилистов появление АИС «Страхование» особо ничего не изменит.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Иной точки зрения придерживается член общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто. Он считает, что новая информационная система позволит быстрее решать вопросы, связанные со страховкой.