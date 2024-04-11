Третья попытка пуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Трансляция
Третья попытка пуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» проводится в четверг, 11 апреля, на космодроме Восточный. «Известия» ведут онлайн-трансляцию.
Предыдущие две попытки были предприняты 9 и 10 апреля.
Первый пуск отменила автоматика за две минуты до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Государственная комиссия разрешила провести повторный пуск на следующий день в резервное время.
Второй пуск был отменен из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Госкомиссия после инцидента вновь допустила ракету-носитель к полету.
Начало прямого эфира третьей попытки запуска ракеты состоится в 11:30 мск. «Известия» ведут онлайн-трансляцию.
«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».