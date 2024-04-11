Диетолог рассказала о пользе черемши

Диетолог, к.м.н. Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах черемши, или дикого чеснока.

В беседе с Pravda.Ru 9 апреля специалист отметила, что в черемше содержится множество витаминов. Например, речь идет о витамине К, который необходим для нормальной свертываемости крови. Бета-каротин является предшественником витамина А и требуется для нормальной работы иммунной системы, обновления кожи и слизистых, выработки антител. Также в черемше присутствуют лютеин и зеаксантин. Также черемша улучшает капиллярное кровоснабжение тканей и слизистых.

Помимо этого, в черемше содержатся витамины группы В, а также магний и калий. Врач отметила, что это растение обладает противовоспалительными и мочегонными свойствами.

Соломатина предупредила, что в черемше содержатся оксалаты, как и в щавеле, потому с ней стоит быть осторожными людям со склонностью к образованию камней в почках. Содержащийся в ней аллицин может раздражающе воздействовать на слизистую. В этой связи черемшу лучше убрать из рациона при язвах, гастритах, колитах, панкреатитах, особенно в период обострения заболевания.

Дикий чеснок, как отмечает врач, лучше употреблять вместе с мясными продуктами, он улучшает пищеварение и стимулирует выработку желудочного сока.

Ранее, 9 апреля, диетолог Полина Журавлева отметила, что черемша обладает дезинфицирующими свойствами. Витамин А участвует в синтезе лейкоцитов, а аллицин губительно действует на патогенные бактерии, пишет RT. Также специалист призвала есть сезонные продукты, отмечает телеканал «360».

6 апреля Елена Соломатина предупредила об опасности передозировки витамина С. По ее словам, избыточные дозировки витамина С могут привести к атеросклерозу.

До этого врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Тараско рассказала сайту kp.ru, что включать черемшу в рацион стоит при острой нехватке витаминов в организме. Растение обладает сильным фитонцидным действием, благотворно влияет на работу ЖКТ, улучшает аппетит. 250–300 г соленой черемши покрывают суточную потребность человека в витамине С.