В Хабаровске возбудили дело из-за валютных операций на более чем 51 млн рублей
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту нелегальных валютных операций на сумму, которая превышает 51 млн рублей. Об этом 11 апреля сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура на своем сайте.
«Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании, в ходе которой вскрыты факты осуществления ООО «Империал» валютных операций на основании поддельных документов. Установлено, что в 2021 году бывший руководитель общества перевел на счета иностранных компаний денежные средства в размере более 51 млн рублей», — говорится в публикации.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере»).
Ранее, 10 апреля, сообщалось, что правоохранители в Волгоградской области задержали 10 лжегазовщиков, которые обманули пенсионеров более чем на 1,5 млн рублей.