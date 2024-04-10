В Волгоградской области задержали 10 обманывавших пенсионеров лжегазовщиков
Правоохранители в Волгоградской области задержали 10 лжегазовщиков, которые обманули пенсионеров более чем на 1,5 млн рублей. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба МВД России.
Организатором преступной группы оказалась 40-летняя местная жительница. Злоумышленники в спецодежде коммунальных служб приходили в квартиры к пожилым людям под предлогом проведения диагностики и ремонта газового оборудования, предъявляя удостоверение несуществующей организации. Они убеждали пенсионеров в неисправности оборудования и вынуждали их приобретать новое по завышенной в десятки раз цене.
«От действий злоумышленников пострадало не менее 11 пожилых людей. Общая сумма причиненного им ущерба составляет более 1,5 млн рублей. Полицейские предполагают, что количество потерпевших может составлять более 100 человек», — говорится в сообщении.
В ходе обысков у фигурантов изъяли 250 тыс. рублей, спецодежду, поддельные удостоверения, шесть автомобилей, документы и другие имеющие доказательственное значение предметы. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
В настоящее время четверых заключили под стражу, троих поместили под домашний арест, еще троим запретили определенные действия.
Ранее, 8 апреля, сообщалось, что в Москве мошенники под предлогом продления договора обслуживания с сотовым оператором похитили у 74-летнего мужчины почти 14 млн рублей.