В Москве мошенники похитили у пенсионера почти 14 млн рублей

В Москве мошенники под предлогом продления договора обслуживания с сотовым оператором похитили у 74-летнего мужчины почти 14 млн рублей, сообщает 8 апреля прокуратура столицы.

«74-летнему мужчине позвонил неизвестный и, представляясь сотрудником сотовой компании, сообщил, что якобы истекает срок действия договора мобильной связи и нужно его продлить», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Мужчина поверил мошеннику и продиктовал поступивший смс-код. После этого пострадавшему пришло сообщение с номером телефона якобы сотрудника банка. Лжесотрудник, в свою очередь, заявил мужчине, что тот должен снять все свои накоплениями и перевести их на безопасные счета.

Таким образом, в течение четырех месяцев мужчина лишился 10 млн рублей. Затем аферисты под предлогом завершения реструктуризации счета похитили у потерпевшего еще 4 млн рублей, которые тот взял в долг у знакомых.

Мещанская межрайонная прокуратура контролирует установление мошенников.

«Никому и ни под какими предлогами не сообщайте поступающие по смс коды. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать денежные средства и переводить их на якобы безопасные счета», — напомнили в прокуратуре.

19 марта сообщалось, что в Якутске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 61-летней женщины и ее дочери, лишившихся около 6 млн рублей. По словам матери, она нашла сайт с предложением дохода за счет инвестиций. После регистрации на портале с женщиной связался незнакомец, представившийся финансовым аналитиком, он обещал обучить якутянку основам инвестирования.