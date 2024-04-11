На Чукотке нашли тело провалившейся под лед девочки

Тело девочки, которая провалилась под лед на снегоходе вместе с родителями у села Конергино на Чукотке найдено без признаков жизни. Об этом 11 апреля сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Кузнецов.

«Трагические известия от поисковой группы, которая ведет непрерывные поиски пропавших в Заливе Креста. По предварительной информации, спасатели с вертолета обнаружили тело пропавшей девочки без признаков жизни», — написал Кузнецов.

Он добавил, что выясняются все обстоятельства происшедшего.

«На месте — тонкий лед, сильный ветер, плохая видимость. Текущие метеоусловия представляют опасность для спасательных групп, поисковые мероприятия при улучшении погодных условий будут продолжены», — подчеркнул глава региона.

Ранее в этот день сообщалось, что более 30 человек в Чукотском автономном округе (ЧАО) ищут семью, которая провалилась под лед на снегоходе у села Конергино. На поиски также вылетела группа МЧС России на вертолете Ми-8.