Минфин предложил повысить минимальную цену на водку, бренди и коньяк

Министерство финансов инициировало повышение с 1 июня минимальных розничных цен на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия. Соответствующий проект приказа 10 апреля опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу ведомства, минимальная розничная стоимость коньяка за 0,5 литра вырастет с 517 до 556 рублей, водки — с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рубля.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту приказа, индексация цен обусловлена уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов (с 613 до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта) и ростом расходов на производство алкогольной продукции.

При разработке правовой инициативы, указывает Минфин, учитывалось и влияние введенных санкционных и иных финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов.

Кроме того, ведомство обращает внимание на рост курса доллара к рублю.

Ранее, 14 марта, сообщалось, что правительство РФ могут лишить права определять, рядом с какими медицинскими учреждениями можно продавать спиртное. Такой законопроект подготовлен Минпромторгом в целях «предотвращения увеличения потребления алкоголя населением».

До этого, 5 марта, губернатор Московской области Андрей Воробьев направил в правительство законопроект, который меняет правила продажи спиртного. Чиновник предложил наделить субъекты правом определять размер «радиусов трезвости» — расстояния между магазином со спиртным и образовательными, социальными, культурными, спортивными учреждениями, в которых вообще запрещены продажи алкоголя.