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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

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Фото: t.me/info65mchs
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Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область), выбросил столб пепла на высоту 3,5 км над уровнем моря. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

«На вулкане Эбеко <…> зарегистрирован пепловый выброс на высоту 3,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для населения нет.

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Ранее, 10 апреля, в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что на вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс высотой 2,5 км. Отмечалось, что шлейф распространился в южном направлении на расстояние более 5 км.

Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он находится в северной части Парамушира и активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен «оранжевый» цветовой код опасности для авиации, что означает повышенную активность вулкана с высокой вероятностью извержения.

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