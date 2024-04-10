Выброс пепла высотой 2,5 км зафиксировали на курильском вулкане Эбеко

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область), выбросил столб пепла на высоту 2,5 км над уровнем моря. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

«На вулкане Эбеко <…> зарегистрирован пепловый выброс на высоту 2,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для населения нет.

Ранее, 29 марта, в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что на вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс высотой 2,5 км. Отмечалось, что шлейф распространился в южном направлении на расстояние более 5 км.

Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он находится в северной части Парамушира и активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает повышенную активность вулкана с высокой вероятностью извержения.