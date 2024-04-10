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Выброс пепла высотой 2,5 км зафиксировали на курильском вулкане Эбеко

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Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
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Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область), выбросил столб пепла на высоту 2,5 км над уровнем моря. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

«На вулкане Эбеко <…> зарегистрирован пепловый выброс на высоту 2,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для населения нет.

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Ранее, 29 марта, в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что на вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс высотой 2,5 км. Отмечалось, что шлейф распространился в южном направлении на расстояние более 5 км.

Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он находится в северной части Парамушира и активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает повышенную активность вулкана с высокой вероятностью извержения.

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