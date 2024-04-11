Один человек погиб при крупном пожаре в Ижевске

После ликвидации пожара на складе в Ижевске обнаружен один погибший. Об этом 11 апреля сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ижевске на улице Пойма. К сожалению, при разборе завалов обнаружен погибший», — говорится в публикации.

Кроме того, указывается, что за медицинской помощью обратились два человека.

«До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно было эвакуировано 36 человек. <...> Была на первоначальном этапе угроза распространения пожара на производственные здания, расположенные в 10 м», — следует из комментария заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Республике Удмуртия по государственной противопожарной службе Андрея Блинова, опубликованного в Telegram-канале регионального ведомства.

Ранее в этот день сообщалось о тушении пожара на площади 1 тыс. кв. м в Республике Удмуртия в складском здании. Указывалось, что пожар произошел в здании по производству пакетов на улице Пойма в Ижевске.