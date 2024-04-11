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В Удмуртии произошло возгорание в складском здании

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Фото: МЧС России
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В Республике Удмуртия в складском здании тушат пожар на площади 1 тыс. кв. м. Об этом 11 апреля сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пожар произошел в здании по производству пакетов на улице Пойма в Ижевске.

«Предварительно, 36 человек эвакуировались самостоятельно. По данным администрации, еще один человек может быть внутри», — говорится в публикации.

По данным МЧС России, тушение осложняют сложная планировка здания и высокая пожарная нагрузка. Уточняется, что на месте происшествия работают более 80 человек и 27 единиц техники. К настоящему моменту возгорание локализовано.

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Ранее, 10 апреля, сообщалось, что пожар вспыхнул в доме на юго-западе Москвы. Площадь возгорания составила 250 кв. м.

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