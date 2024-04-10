В доме на юго-западе Москвы произошел пожар
Пожар вспыхнул в доме на юго-западе Москвы. Об этом 10 апреля сообщил источник «Известий».
«Горят постройки и гараж», — рассказал источник.
Уточняется, что дом расположен в частном секторе. Площадь возгорания составила 250 кв. м.
Информации о пострадавших нет. Остальные подробности выясняются.
Ранее, в ночь на 7 апреля, на Уральской улице на востоке Москвы произошел пожар в жилом доме. Из-за возгорания пострадали пять человек. Пожарные долго не могли попасть в тамбур горящей квартиры, потому что дверь было тяжело вскрыть. В подъезде дома образовалось сильное задымление. Загоревшаяся жилплощадь была сильно захламлена.