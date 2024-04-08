Пять человек пострадали в результате пожара на востоке Москвы
В результате пожара на востоке Москвы пострадали пять человек. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.
Пожар вспыхнул в ночь на 7 апреля в жилом доме № 15 на Уральской улице. Возгорание было выявлено в квартире и на балконе на седьмом этаже, а также частично на балконах квартир на восьмом и пятом этажах, сообщает агентство городских новостей «Москва». Общая площадь пожара составила 30 кв. м.
Пожарные в ходе ликвидации пожара спасли двух человек. 10 человек были эвакуированы, пятеро пострадали. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, пожарные некоторое время не могли попасть в тамбур, потому что дверь плохо поддавалась вскрытию. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Уточняется, что двухкомнатная квартира, расположенная на седьмом этаже, была сильно захламлена.
В тушении пожара задействовали 14 единиц техники и 51 человека.
6 апреля пожар вспыхнул в хозяйственной постройке в поселении Внуковское в Новой Москве. Огонь охватил постройку на территории частного дома в поселке Мичуринец. Площадь пожара достигала 30 кв. м, уточняет сайт kp.ru. Пострадавших нет.