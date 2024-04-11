В столичном ГУМе заработал бутик премиальной одежды из Китая

В столичном ГУМе весной открылся и начал свою работу бутик премиальной одежды из Китая — на том самом месте, где раньше был Prada. Это двухэтажный флагманский бутик китайской премиальной марки женской одежды Ellassay.

«В Китае этот бренд достаточно известен. Это одежда для женщин из премиальных тканей — шелк, кашемир. Можно подобрать наряд буквально на любой случай — и деловой костюм, и вечернее платье, и одежду для отдыха. Сейчас бренд выходит на международный рынок и открывает в России первый магазин. Дальше будут открываться новые их бутики на наших площадках», — рассказала «Известиям» директор департамента маркетинга Bosco di Ciliegi Наталья Плугатарь.

В ассортименте бутика есть три линии одежды, цены солидные. Например, туфли стоят в среднем примерно 40 тыс. рублей, на платья диапазон от 50 до 130 тыс. рублей.

Всего в первом квартале 2024-го на территории РФ открылось три салона одежды зарубежных люксовых брендов, а к концу года их количество может достичь 15.

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Густое место: как китайский люкс осваивается в российских ТЦ