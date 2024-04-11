Густое место: как китайский люкс осваивается в российских ТЦ

В столичном ГУМе весной заработал бутик премиальной одежды из Китая — на том самом месте, где раньше был Prada. Всего в первом квартале 2024-го в России открылось три салона одежды зарубежных люксовых брендов, а к концу года их может быть уже 15. О том, какие новые игроки fashion-индустрии появляются на отечественном рынке и может ли китайский люкс заменить прежних продавцов, — в материале «Известий».

Феномен высвобождения рынка

Один из открывшихся магазинов — двухэтажный флагманский бутик китайской премиальной марки женской одежды Ellassay в ГУМе. Он появился на месте, которое до этого занимал магазин Prada.

— В Китае этот бренд достаточно известен. Это одежда для женщин из премиальных тканей — шелк, кашемир. Можно подобрать наряд буквально на любой случай — и деловой костюм, и вечернее платье, и одежду для отдыха. Сейчас бренд выходит на международный рынок и открывает в России первый магазин . Дальше будут открываться новые их бутики на наших площадках, — рассказала «Известиям» директор департамента маркетинга Bosco di Ciliegi Наталья Плугатарь.

Фото: Николай Казеев Фасад здания BoscoVesna

В ассортименте три линии одежды. Цены солидные. Например, туфли стоят в среднем около 40 тыс. рублей, на платья диапазон примерно от 50 до 130 тыс.

Интерес к бренду проявили даже российские знаменитости. В честь открытия бутика 1 апреля в демонстрационном зале ГУМа прошел показ, в котором приняли участие актриса Юлия Пересильд и ее дочь Анна в качестве моделей. А среди гостей вечера были певица Юлианна Караулова, телеведущая Елена Летучая, стилист Лина Дембикова.

Фото: Пресс-служба Bosco Показ Ellassay. Юлия и Анна Пересильд

— После Недели моды в Париже стало очевидно, что китайские марки активно планируют выход на мировой рынок с точки зрения не просто производителя одежды конкурентного и бюджетного, а с точки зрения именно брендов. Построить свой собственный раньше у Китая амбиций не было. Сейчас идеальное стечение обстоятельств, когда из России многие западные бренды ушли полностью. Такого феноменального освобождения рынка в принципе было сложно ожидать в стране, которая считается крупным потребителем люкса, — сказала «Известиям» стилист и телеведущая Лина Дембикова.

По данным департамента исследований и аналитики IBC Real Estate, в России приостановили работу своих магазинов 27% ретейлеров сегмента люкс.

— У нас были маленькие обувные корнеры Prada и Gucci, которые закрылись, но это такие незначительные площади в общем объеме, что это никак не повлияло на коммерческую деятельность торгового центра в целом , — привел пример «Известиям» директор BoscoVesna Игорь Казаков. — В общий ассортимент мультибрендового пространства добавляются новые марки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Среди новых бутиков люксовой одежды в России и итальянская марка Eleventy в «Петровском пассаже» и в ГУМе, также немецкий бренд Laurel в ГУМе. Последним владеет мультибрендовая группа Ellassay, штаб-квартира которой находится в китайском Шэньчжэне.

— В 2024 году планируется к открытию 15 магазинов брендов Ellassay, Laurel и Eleventy. Есть и другие китайские магазины масс-маркет, которые развиваются неспешно: Anta, Li Ning, Xiomi и другие . Их темпы можно оценить в десятки магазинов, — сообщил «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Исключительное событие

Пока что открытие в РФ бутиков международных люксовых брендов директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев всё же называет исключительным событием.

— Другие люксовые бренды или их дистрибьюторы не объявляли о планах по развитию в России , — сказал он «Известиям».

Глобально о тренде на китайский люкс говорить, возможно, и рано, но представители индустрии ожидают, что тенденция со временем будет набирать обороты, а в Россию следом за теми, кто это уже сделал, придут и другие марки . Тем более что конкуренция не так высока, как раньше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Из тех, кто сейчас заходит, — это Китай. Если говорить про европейские страны, то наиболее лояльной к России останется Италия, и из нее тоже могут прийти новые игроки. Д ругое дело, что пока афишировать это никто не желает, — сказал Павел Люлин.

Эксперт также добавил, что новые игроки сегмента люкс не смогут полностью заменить ушедшие монобрендовые марки в торговых центрах и в галереях. Но это, по его словам, не значит, что помещения будут пустовать. Как считает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай, развивающиеся ретейлеры стремительно занимают высвободившиеся пространства сразу после того, как истекает договор аренды с предыдущими арендаторами.

— В ТЦ Москвы доля потенциально свободных площадей составляет сегодня всего 0,2%, или 20 тыс. кв. м. При общем стоке в 6,5 млн кв. м это незначительный объем. Большую часть этих площадей занимают именно люксовые бренды. Также премиальные ретейлеры продолжают занимать ключевые локации в центре города . В любом случае, при условии отказа от всех площадей, уровень вакансии на ключевых улицах не поднимется выше чем на 1–1,5%, — сказала Екатерина Ногай «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На центральных торговых улицах Москвы, где располагались люксовые и другие международные бренды, открывались как раз преимущественно российские развивающиеся ретейлеры. Площади Brunello Cuccinelli и Jaeger LeCoultre в Столешниковом переулке теперь занимают 12 storeez и Monochrome, приводит пример эксперт.

Возможно, у некоторых сочетание слов «Китай» и «Люкс» вызывает долю скептицизма. Но представители индустрии отмечают, что, во-первых, в Поднебесной в последнее время появились новые достойные бренды, а во-вторых, вопрос доверия — дело времени и работы над этим.

— Мы долго относились со скептицизмом и к российским брендам. Сейчас Gloria Jeans выпустила рекламную кампанию с мировой звездой Ириной Шейк — приятную, эстетичную. У российских брендов появляются деньги, вкус, сильные сотрудники, маркетинг. Свободный рынок всегда рождает необходимость расти и занимать его. Китай и Россия будут расти в ближайшей перспективе, — считает стилист Лина Дембикова.

При этом ожидать, что новые игроки станут конкурентными в люксовом сегменте в течение года или двух, по ее словам, всё же не стоит. Процесс может занять больше времени, но очевидно, что бренды будут над этим работать, заключила эксперт.