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Ежемесячная аудитория Telegram достигла 900 млн человек

Дуров: мессенджер Telegram ежемесячно посещают 900 млн пользователей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Количество ежемесячных активных пользователей мессенджера Telegram достигло 900 млн человек. Половина из них используют мессенджер ежедневно. Об этом 10 апреля заявил основатель площадки Павел Дуров.

«Telegram достиг 900 млн пользователей в месяц. Половина из этих 900 млн пользователей ежедневно открывают Telegram. По данным DataAI, Telegram является самым используемым и загружаемым приложением в мире», — написал он в своем блоге.

Кроме того, Дуров отметил, что в первом квартале текущего года мессенджер продемонстрировал положительный денежный поток, что позволит ему стать прибыльным в 2024 году. Также основатель проекта сообщил, что Telegram является 6-м по популярности и 6-м среди самых скачиваемых приложений в мире.

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Ранее, 31 марта, разработчики Telegram запустили монетизацию для владельцев каналов с аудиторией от 1 тыс. подписчиков.

11 марта основатель мессенджера Павел Дуров рассказал Financial Times, что потенциальные инвесторы оценили Telegram более чем в $30 млрд. Однако Дуров исключил продажу Telegram в текущих условиях, отметив, что это невозможно во время обсуждения потенциального выхода на IPO (первичное публичное размещение акций). По его словам, мессенджер может начать приносить прибыль в 2024–2025 годах.

До этого, 5 марта, разработчики Telegram выпустили обновление, в котором добавили функции для бизнес-пользователей, оформивших подписку Telegram Premium. Обладатели подписки могут указывать график работы и офиса своей компании, устанавливать автоматическую отправку статуса «Нет на месте», размещать в профиле в формате Stories фотографии и видео с товарами и услугами и добавлять приветственные сообщения.

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