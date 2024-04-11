Ежемесячная аудитория Telegram достигла 900 млн человек
Количество ежемесячных активных пользователей мессенджера Telegram достигло 900 млн человек. Половина из них используют мессенджер ежедневно. Об этом 10 апреля заявил основатель площадки Павел Дуров.
«Telegram достиг 900 млн пользователей в месяц. Половина из этих 900 млн пользователей ежедневно открывают Telegram. По данным DataAI, Telegram является самым используемым и загружаемым приложением в мире», — написал он в своем блоге.
Кроме того, Дуров отметил, что в первом квартале текущего года мессенджер продемонстрировал положительный денежный поток, что позволит ему стать прибыльным в 2024 году. Также основатель проекта сообщил, что Telegram является 6-м по популярности и 6-м среди самых скачиваемых приложений в мире.
Ранее, 31 марта, разработчики Telegram запустили монетизацию для владельцев каналов с аудиторией от 1 тыс. подписчиков.
11 марта основатель мессенджера Павел Дуров рассказал Financial Times, что потенциальные инвесторы оценили Telegram более чем в $30 млрд. Однако Дуров исключил продажу Telegram в текущих условиях, отметив, что это невозможно во время обсуждения потенциального выхода на IPO (первичное публичное размещение акций). По его словам, мессенджер может начать приносить прибыль в 2024–2025 годах.
До этого, 5 марта, разработчики Telegram выпустили обновление, в котором добавили функции для бизнес-пользователей, оформивших подписку Telegram Premium. Обладатели подписки могут указывать график работы и офиса своей компании, устанавливать автоматическую отправку статуса «Нет на месте», размещать в профиле в формате Stories фотографии и видео с товарами и услугами и добавлять приветственные сообщения.