В Telegram добавили новые функции для бизнес-пользователей

Разработчики Telegram выпустили обновление, в котором добавили функции для бизнес-пользователей, оформивших подписку Telegram Premium.

Так, теперь у пользователей появилась возможность добавить приветственные сообщения, которые можно отправлять новым клиентам. Кроме того, можно определить, кому именно они будут направляться — личным чатам или только выбранным.

Помимо этого, обладатели подписки могут указывать график работы и офиса своей компании и устанавливать автоматическую отправку статуса «Нет на месте». Разработчики также позволили размещать в профиле в формате Stories фотографии и видео с товарами и услугами.

Ранее, 28 февраля, основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что владельцы Telegram-каналов с марта начнут получать деньги за рекламу на платформе. Он уточнил, что для осуществления платежей за рекламу и вывода средств за нее будет использоваться блокчейн TON.