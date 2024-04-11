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В посольствах РФ прокомментировали тему вербовки представителей наркокартелей

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Посольствам России в Мексике и Колумбии не известно о случаях вербовки граждан этих стран для ВСУ, выяснили «Известия».

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«То, какие сделки заключают США с латиноамериканскими заключенными, — это их грязные методы ведения гибридной войны, и к Мексике это никакого отношения не имеет. О случаях вербовки на территории Мексики нам неизвестно», — сказали в российском посольстве в Мексике.

О случаях вербовки граждан Колумбии для участия в боевых действиях на стороне ВСУ неизвестно и российским дипломатам в Боготе.

«Посольством до колумбийской стороны доведена позиция Российской Федерации, которая сводится к недопустимости отправки наемников для участия в конфликте на Украине», — добавили в российском диппредставительстве в Колумбии.

Ранее Служба внешней разведки Российской Федерации сообщила о случаях вербовки американскими ЧВК участников мексиканских и колумбийских наркокартелей, отбывающих наказание в тюрьмах США, для участия в боевых действиях на стороне Украины. Первый отряд может отправиться в зону боевых действий уже летом 2024 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Картельный договор: где США вербуют наркодилеров для отправки на Украину

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