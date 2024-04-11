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Во Вьетнаме рассказали о проработке вопроса присоединения к БРИКС

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Вьетнам пока не принял решение по поводу вступления в БРИКС. Тем не менее власти прорабатывают вопросы о присоединении к БРИКС и формате участия в этом объединении, заявили «Известиям» в посольстве страны в РФ.

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«Насколько мы знаем, официальные позиции по этим вопросам прорабатываются», — сказали в диппредставительстве.

При этом там не подтвердили подачу заявки на вступление.

Пока Вьетнам участвует в диалоге БРИКС+. Встреча в этом формате, например, прошла в рамках саммита в Йоханнесбурге, который состоялся в августе 2023 года под председательством ЮАР. Приедут ли представители Вьетнама в Казань в этом году, где пройдет саммит БРИКС, пока неизвестно. В диппредставительстве Ханоя отметили «Известиям», что вьетнамская сторона пока еще не получила приглашение на участие в казанском саммите.

В марте 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что на саммит БРИКС в Казани, который пройдет в октябре под председательством России, пригласят не только полноправных членов объединения, но и страны, участвующие в диалоге БРИКС+. К саммиту параллельно готовится решение о введении новой категории — «страна-партнер». Этот формат разрабатывается в том числе на фоне большого числа желающих присоединиться к объединению. Он будет максимально близок к полному членству.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вьетнам пора: Ханой пока не определился с БРИКС

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