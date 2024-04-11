Вьетнам пора: Ханой пока не определился с БРИКС

Вьетнам прорабатывает вопросы о присоединении к БРИКС и формате участия в этом объединении, заявили «Известиям» в посольстве страны в РФ. При этом в диппредставительстве не подтвердили подачу заявки на вступление. Ранее глава МИД ЮАР обнародовала список стран, официально заявивших о желании вступить в БРИКС, — среди них был и Вьетнам. Кроме того, Ханой пока не получил приглашение на саммит группы, который пройдет в октябре 2024 года под председательством России. Ранее Сергей Лавров заявлял, что в Казани ждут не только полноправных членов объединения, но и партнеров БРИКС. Почему Вьетнам медлит с принятием решения — в материале «Известий».

Вьетнам рассматривает вступление в БРИКС

Ряд стран Юго-Восточной Азии проявляют интерес к БРИКС (с 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия) и обдумывают будущее партнерство. В частности, Вьетнам рассматривает вступление в объединение, кроме того, обсуждается формат членства в группе, об этом заявили «Известиям» в посольстве страны в Москве.

— Насколько мы знаем, официальные позиции по этим вопросам прорабатываются, — сказали в диппредставительстве.

В посольстве не подтвердили информацию о том, что Вьетнам официально подал заявку на присоединение. Хотя 7 августа 2023 года министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор обнародовала список стран, подавших заявку в БРИКС. Среди них был и Вьетнам. При этом в диппредставительстве сослались на единственное заявление властей по поводу БРИКС, которое было сделано еще в прошлом году.

— Как и многим странам мира, нам интересно следить за ходом обсуждения расширения членства в группе БРИКС. Как активный и ответственный член международного сообщества, последовательно реализующий внешнюю политику независимости, опоры на собственные силы, многосторонности и диверсификации международных отношений, Вьетнам всегда готов участвовать и играть жизненно важную роль в развитии международных отношений, вкладываться в глобальные и региональные многосторонние механизмы, организации и форумы, — заявила 17 августа официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг.

Вьетнам уже довольно активен в жизни БРИКС, что демонстрирует желание Ханоя сотрудничать с группой в том или ином формате. Пока Вьетнам участвует в диалоге БРИКС+. Встреча в этом формате, например, прошла в рамках саммита в Йоханнесбурге, который состоялся в августе 2023 года под председательством ЮАР. На нее пригласили потенциальных членов, в том числе и Вьетнам.

В конце марта 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью «Известиям», что на саммит БРИКС в Казани, который пройдет в октябре уже под председательством России, пригласят не только полноправных членов объединения, но и страны, участвующие в диалоге БРИКС+. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что к саммиту параллельно готовится решение о введении новой категории — «страна-партнер». Этот формат разрабатывается в том числе на фоне большого числа желающих присоединиться к объединению. Как ранее пояснил «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков, он будет максимально близок к полному членству. В диппредставительстве Ханоя отметили «Известиям», что вьетнамская сторона пока еще не получила приглашение на участие в казанском саммите.

Между кем выбирает Ханой

Тот факт, что Вьетнам пока не оформляет свой интерес к объединению официально, вероятно, говорит о стремлении Ханоя сохранить политический баланс, несмотря на то, что БРИКС объединяет страны исключительно по экономическим интересам.

Ранее «Известия» уже писали о том, что еще один потенциальный участник БРИКС — Индонезия — медлит с решением из-за сложной геополитической ситуации. Джакарта пытается сохранять нейтралитет, предпочитая не присоединяться к блокам и альянсам. Например, США были бы рады видеть Индонезию в своих оборонных форматах QUAD или AUKUS, но в Джакарте заинтересованы сохранять асеановскую нейтральность (имеется в виду группа стран АСЕАН). При этом Индонезия не спешит падать и в «китайские объятия» — в мире БРИКС считают скорее китайским, нежели российским проектом, а в условиях глобального противостояния Запада и Востока присоединение Индонезии к группе будет воспринято со стороны США и их союзников как политический разворот в сторону КНР.

Американо-китайское противостояние затрагивает и Вьетнам. С одной стороны, КНР — крупнейший торговый партнер страны, хотя отношения Ханоя и Пекина и остаются сложными из-за неоднократных военных столкновений в прошлом и продолжающихся территориальных споров. С другой стороны, США видят в Ханое едва ли не основного союзника в регионе в контексте противостояния с КНР. Несмотря на кровопролитную вьетнамскую войну 1955–1975 годов, стороны давно восстановили межгосударственные связи и даже наращивают взаимодействие по вопросам безопасности. Таким образом, выгода от двустороннего сотрудничества может превышать преимущества от вступления в БРИКС. Например, американцы сейчас рассматривают перенос производства из Китая во Вьетнам, а также в Индию и Индонезию.

— США уже создали во Вьетнаме 60 тыс. рабочих мест. То, что американцы сейчас предлагают Вьетнаму, БРИКС предложить не может. То, что может предложить БРИКС, может предложить Китай, а также Россия, но в меньшей степени, чем КНР, — отметил в беседе с «Известиями» профессор кафедры государственного управления и публичной политики РАНХиГС Александр Савченко.

Кроме того, вступлению Вьетнама в БРИКС могут помешать разные предпочтения внутри объединения. Известно, что на саммите в Йоханнесбурге китайская сторона выступала за включение Эфиопии, хотя были и другие кандидаты из Африки. В частности, рассматривался вариант с присоединением Алжира.

— В результате компромисса этой страной стала Эфиопия. То же самое, возможно, будет и с Вьетнамом, так как у него сложные отношения с Китаем. Вьетнам — очень вероятная и предпочтительная страна, но не стоит удивляться, если потом возникнет другой кандидат, — добавил эксперт.

Профессор РАНХиГС подчеркнул, что Россия рада любым партнерам, но расширение БРИКС — это сложный процесс с политической и экономической точек зрения. И кого конкретно будут включать в объединение — это всегда вопрос очень конкретного и ситуативного выбора.

Сегодня Вьетнам — это динамично развивающаяся страна в ЮВА, которая благополучно пережила пандемию, потому что в настоящее время в соседнем Китае исчерпан эффект низкой базы, сказал «Известиям» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

— Невысокая стоимость рабочей силы и сохраняющийся положительный прирост населения идет Вьетнаму на пользу. Плюс его стратегическое положение — там лучшие бухты, гавани в Восточном Индокитае. А это перспектива геологоразведки недр на шельфе Южно-Китайского моря. И не будем забывать, что Вьетнам остается самой густонаселенной страной Индокитая, и дело не только в рабочей силе, но и в интеллектуальном потенциале вьетнамцев. В стране стремительно развивается сфера образования. У них неплохие инженеры, — добавил Котков.

Общий экспортно-импортный оборот страны в 2022-м вырос до рекордных $732 млрд, в результате чего Вьетнам вошел в топ-20 экономик мира в области международной торговли. Кроме того, в 2023 году производительность труда по сравнению с 2022-м выросла на 3,65% за счет повышения квалификации трудящихся.

За 2023 год рост ВВП составил около 5%, а это один из самых высоких темпов в ЮВА, отметила в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН Екатерина Заклязьминская. Сейчас Вьетнам может играть роль промышленной площадки, что, в частности, очень актуально и для Китая. С Россией же плотно развивается совместное сотрудничество в области разработок природных ископаемых.