«Барселона» обыграла ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Испанский клуб «Барселона» обыграл на выезде «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 3:2.
В составе «Барселоны» дубль оформил полузащитник Рафинья, также голом отметился защитник Андреас Кристенсен.
У ПСЖ забили нападающий Усман Дембеле и полузащитник Витор Феррейра.
Ответный матч состоится в Барселоне 16 апреля.
Ранее, 9 апреля, «Манчестер» и «Реал» сыграли вничью в первом матче 1/4 Лиги чемпионов со счетом 3:3.
В тот же день СМИ сообщали об угрозе терактов на стадионах, которые примут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В расписание игр изменений не вносилось. Стороны выразили уверенность в том, что ситуацию контролируют спецслужбы.