Гидрологи прогнозируют спокойную обстановку с паводком в Хабаровском крае
В реках Хабаровского края уровень воды в этом году не будет превышать средних многолетних значений. Это спрогнозировали гидрологи, оценив запасы снега, водности и толщины льда.
Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на начальника отдела комитета регионального правительства по гражданской защите Павла Листратенко, в зоне повышенного внимания находятся реки в Нанайском, Комсомольском, Ульчском, Николаевском, Вяземском, Бикинском районах, по традиции реки Тумнин, Хор, Уда и Мая. Глав муниципалитетов проинструктировали, что делать, если ситуация ухудшится. Спасатели проведут там противопаводковые мероприятия.
Готовность сил и средств Хабаровской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 20 марта проверили замглавы регионального правительства Ирина Горбачева и замдиректора департамента ГО и защиты населения МЧС Вадим Гаршин. Комиссия дала высокую оценку готовности сил и средств.
На данный момент на реке Амур у Хабаровска уровень воды составляет 44 см, у Комсомольска-на-Амуре — 37 см. Опасный уровень воды начинается с 450 см.
Ранее, 10 апреля, сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге составил 10,2 м, это рекордное значение за всю историю наблюдений. Вода продолжает прибывать.
9 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал.