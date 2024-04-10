Байден анонсировал создание США, Японией и Австралией совместных структур ПРО

США, Япония и Австралия намерены создать совместные структуры противоракетной обороны (ПРО). Об этом 10 апреля объявил американский президент Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме с премьером Японии Фумио Кисидой. Трансляция шла в YouTube.

Он рассказал, что страны создадут архитектуру совместной противовоздушной и противоракетной обороны. Байден также заявил, что Вашингтон с нетерпением ожидает военные учения с Токио и Лондоном. Байден добавил, что США и Япония усиливают сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Он выразил надежду на подключение Токио к сотрудничеству с AUKUS.

Комментируя это, Кисида заявил, что Япония пока не приняла решения о вступлении.

AUKUS — трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году. Страны альянса допускают, что блок может быть расширен за счет партнеров и единомышленников, в связи с чем Россия и Китай выражают озабоченность и призывают участников AUKUS строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.

14 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал создать массовую систему ПРО из-за гиперзвукового оружия РФ. Он также заявил, что у НАТО есть возможности защищаться против российских сверхзвуковых ракет. При этом он отметил, что не видит угроз со стороны России.

Ранее, 13 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что создание ракетного комплекса (РК) «Авангард» сделало бессмысленными все вложения США в систему противоракетной обороны. Он пояснил, что данный вывод основан на сравнении итоговой стоимости разработки и внедрения «Авангарда» и американской системы ПРО, результат которого будет не в пользу последней.