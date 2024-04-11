Йеменские транзиты: может ли оружие из Ирана попасть на Украину

Сообщение американского военного командования о передаче Украине нескольких тысяч единиц конфискованного оружия, которое Иран якобы поставлял хуситам, не соответствует действительности , заявили «Известиям» в йеменском движении «Ансар Аллах». Хуситы уверяют, что не сотрудничают с Тегераном в военной сфере и не нуждаются в незначительных поставках вооружения . При этом эксперты полагают, что таким образом США решили избавиться от конфиската, хранящегося на американских складах. Что стоит за сообщениями о передаче иранского оружия ВСУ — в материале «Известий».

Ближневосточное оружие на Украине

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) опровергло заявление Центрального командования США CENTCOM о том, что на прошлой неделе Украине было передано конфискованное стрелковое вооружение и боеприпасы, которое Тегеран якобы отправил им морским путем.

— Нужно сказать, что подобная откровенная ложь со стороны США о снабжении нас (движение «Ансар Аллах». — «Известия») Ираном совершенно не удивляет . Подобные выпады происходят уже на протяжении многих лет. Мы сами производим свое вооружение и не нуждаемся ни в чьих столь незначительных подачках , — заявил «Известиям» замглавы информацинного департамента «Ансар Аллах» Наср ад-Дин Амер.

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Таким образом, хуситы не только не подтверждают факт конфискации какого-либо оружия, но и вовсе отрицают их снабжение вооружением со стороны Ирана . «Если бы мы зависели от подобных поставок морским путем, то не смогли бы вести войну долгие годы против противника, на которого работает весь западный ВПК», — добавил Наср ад-Дин Амер.

Справка «Известий» Хуситы пришли к власти в 2014 году в результате событий «арабской весны», взяв под контроль большую часть северной части Йемена, включая столицу — Сану. Правительство Йемена не признало хуситов в качестве законной власти. Все эти годы в стране продолжалась гражданская война при участии Саудовской Аравии и ОАЭ. С 2022 года стороны находятся в состоянии шаткого перемирия.

Информацию о передаче ВСУ большого количества стрелкового оружия, патронов и боеприпасов для ручных гранатометов CENTCOM распространил 9 апреля. По заявлению американского командования, 4 апреля правительство США направило украинцам более 5 тыс. единиц автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тыс. патронов калибра 7,62 мм . «Этого количества боеприпасов достаточно, чтобы оснастить стрелковым оружием одну украинскую бригаду», — говорится в заявлении американского командования на официальной странице в X.

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По данным американской стороны, оружие и боеприпасы были конфискованы силами CENTCOM и союзников США в регионе с четырех транзитных судов, не относящихся к какому-либо государству, в период с 22 мая 2021-го по 15 февраля 2023 года. К концу прошлого года правительство США получило право собственности на эти боеприпасы в результате гражданского конфискационного иска министерства юстиции США к Корпусу стражей исламской революции Ирана, который якобы поставляет хуситам вооружение .

При этом в «Ансар Аллах» допускают, что гипотетически иранское оружие могло оказаться на Украине, но только в случае использования контрабандистских схем через третьи страны.

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— Что касается своего рода послания Москве о том, что иранское вооружение находится на Украине и используется против России, — можно, к примеру, допустить его контрабанду морским путем из третьих стран. В наше время это происходит довольно часто и не должно никого удивлять. Но мы очень сильно сомневаемся в версии США и считаем ее лживой , — подчеркнул в беседе с «Известиями» Наср ад-Дин Амер.

К слову, Тегеран так же последовательно отрицает причастность к снабжению йеменской группировки оружием. «Тегеран не замешан в поставке оружия йеменским хуситам», — заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в своем обращении к Совбезу 19 марта, отвечая на обвинения США.

Как стоит расценивать шаг США

Вопросы возникают и к типу и количеству якобы переданного американской стороной оружия на Украину. Упомянутое стрелковое вооружение и гранатометы относятся к еще советским разработкам, которые многие страны до сих пор продолжают копировать и производить их различные вариации . Кроме того, регион Ближнего Востока охвачен многочисленными конфликтами, что только способствует росту числа контрабандистов.

При этом данный шаг Вашингтона вряд ли можно расценивать только лишь как попытку бросить тень на отношения Москвы и Тегерана . По всей видимости, США решили опустошить склады с накопившимся контрабандным оружием и сослаться на Иран, выдав желаемое за действительное , считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

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— Не вижу со стороны США какого-либо сигнала. Приемлемым для них решением в этом случае было передать Украине оружие, полученное в результате борьбы с потоком контрабанды в регионе, при которой задействованы лодки и суда третьих стран. Тегеран всегда отрицал свою роль в военной поддержке хуситов. В то же время для России это не изменит положение дел на фронте . Если Вашингтон и хотел послать сообщение, с ним вряд ли будут считаться, — сказал эксперт «Известиям».

Семенов также добавил, что в этом случае обнаружить след Тегерана практически невозможно . Кроме того, в группировке «Ансар Аллах» уже давно локализовали производство баллистических и крылатых ракет при помощи иранских деталей, однако они американской стороной не упоминаются.

Не стоит забывать и о том, что Йемен — одно из трех государств в мире, где разрешено ношение личного оружия без получения спецразрешения : продавцы предлагают приобрести как автоматы и пулеметы, так и РПГ разного производства. Согласно некоторым данным, ежегодно в Йемене погибают из-за неправильного использования оружия около 1,2 тыс. человек.