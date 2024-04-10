От трех до пяти

Формально возвращение лимита на пять легионеров в КХЛ, о котором сообщалось на этой неделе, еще не утверждено. Ни на секунду нельзя забывать, что это в первую очередь серьезный политический вопрос, который решается с учетом мнений высокопоставленных кураторов, контролирующих КХЛ и ФХР. Тайминг — вскоре после президентских выборов — позволяет прекрасно понять значение нынешнего шага. Одобрение было уже получено на самом серьезном уровне и в ближайшее время будет оформлено в юридическом поле.

Возврат от трех к пяти легионерам со стороны воспринимается как победа одной «фракции» (КХЛ) над другой (ФХР). В действительности его нельзя считать революционном ходом, который изменит мир. По информации «Спорт-Экспресса», нынешнее решение стало следствием компромисса двух ветвей хоккейной власти и будет принято сроком всего на один год. Какой лимит утвердят для сезона-2025/26 — мы, скорее всего, узнаем только следующей весной.

Очевидно, что вопрос «пять против трех» поднимался и обсуждался в кулуарах не один месяц. Этот процесс проходил без размахивания кулаками, использования радикальных методов или агрессивного лоббизма. Система управления, направленная на создание сдержек и противовесов, не подразумевает полного доминирования одного из участников процесса.

В ФХР поняли доводы сторонников ослабления квоты на иностранцев. В ближайшее время возвращение российскому хоккею на международную арену не светит. Более того, сейчас сложно рассуждать даже о примерных сроках. Федерация в моменте ничего не потеряет, если пойдет навстречу функционерам из КХЛ. Наоборот, это окажется полезным делом во всех планах. Приезд 10–15 дополнительных легионеров глобально на развитии хоккея скажется благоприятным образом.

Рубиться против пятерки даже средних североамериканцев из условного «Адмирала» — это всегда интерес, вызов и мотивация для доморощенных хоккеистов. В таких условиях и себя можно проверить, и получить шанс в противостоянии с представителями другой школы, и вырасти из подающего надежды таланта в зрелого мастера. При всем уважении к сериям против белорусской сборной необходимо разнообразие и разный уровень сопротивления. Канадцев средней руки, бьющихся за будущие контракты, нельзя недооценивать. Рядом с ними можно прогрессировать самим, беря лучшие качества.

Нынешняя история с лимитом убеждает в том, что в российском хоккее можно договариваться и проводить реформы, которые соответствуют как общим, так и частным идеалам. Обойтись без продвижения клановых и местечковых интересов отдельных клубов, как часто бывало в минувшие годы, реально. Для этого нужны только желание и понимание ситуации.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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